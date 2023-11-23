Λογαριασμός
Από 1η Ιανουαρίου οι πληρωμές των ελεύθερων επαγγελματιών μόνο μέσω IRIS

Η ρύθμιση αυτή προβλέπεται σε διάταξη νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή 

ελευθεροι επαγγελματίες

Από την 1η Ιανουαρίου 2024 όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι τηρούν Επαγγελματικό λογαριασμό δέχονται υποχρεωτικά πληρωμές μέσω του συστήματος IRIS, όπως ορίζει διάταξη του νομοσχεδίου για τον εξωδικαστικό που κατατέθηκε στη Βουλή .

Οι πληρωμές μέσω του συστήματος Iris γίνονται εύκολα μέσα σε δευτερόλεπτα από τον κινητό των καταναλωτών χωρίς καμία προμήθεια για συναλλαγές έως 500 ευρώ.

TAGS: ελεύθεροι επαγγελματίες πληρωμές νομοσχέδιο
