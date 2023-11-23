Αύξηση κατά 11,9% σημείωσαν οι τιμές των διαμερισμάτων το τρίτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Υπενθυμίζεται ότι για το 2022, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 11,9% (αναθεωρημένα στοιχεία), έναντι αύξησης 7,6% το 2021. Με βάση την παλαιότητα ακινήτου, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών των νέων διαμερισμάτων διαμορφώθηκε στο 11,6% και των παλαιών στο 12,2%. Με βάση τη γεωγραφική θέση, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών των διαμερισμάτων διαμορφώθηκε σε 12,0% στην Αθήνα, 15,4% στη Θεσσαλονίκη, 12,8% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 9,5% στις λοιπές περιοχές της χώρας.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, η αύξηση των τιμών το γ' τρίμηνο του 2023 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022 ήταν 11,6% για τα νέα διαμερίσματα, δηλαδή ηλικίας έως 5 ετών, και 12,2% για τα παλαιά, δηλαδή ηλικίας άνω των 5 ετών. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το 2022, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών για τα νέα διαμερίσματα ήταν 12,4%, έναντι ρυθμού αύξησης 8,2% το 2021, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης για τα παλαιά διαμερίσματα ήταν 11,5% το 2022, έναντι ρυθμού αύξησης 7,2% το 2021.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων το γ' τρίμηνο του 2023 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022 ήταν 12,0% στην Αθήνα, 15,4% στη Θεσσαλονίκη, 12,8% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 9,5% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Για το σύνολο του 2022, η αύξηση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2021 ήταν 13,9%, 12,6%, 10,9% και 8,2% αντίστοιχα (αναθεωρημένα στοιχεία).

Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το γ' τρίμηνο του 2023 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 12,1% σε σχέση με το γ' τρίμηνο του 2022, ενώ για το 2022 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 12,3% (αναθεωρημένα στοιχεία).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

