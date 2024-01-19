ΤτΕ: Σημαντική μείωση στο έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών στο διάστημα Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2023

Σημαντική βελτίωση κατέγραψε το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών της χώρας στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2023 καθώς το έλλειμμα του μειώθηκε κατά 6,6 δισεκ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 και διαμορφώθηκε σε 11,9 δισεκ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ).

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την μείωση του ελλείμματος του Ισοζυγίου Αγαθών καθώς σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές παρουσίασαν μείωση κατά 7,0% ( 2,8% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές κατά 12,1% ( 4,2% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν μικρή μείωση κατά 1,2%, ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές μειώθηκαν κατά 2,2% ( 5,2% και 3,5% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε, πρωτίστως λόγω της βελτίωσης του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και δευτερευόντως του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την επιδείνωση του ισοζυγίου μεταφορών. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 17,3% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 15,4%.

Το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) μειώθηκε και διαμορφώθηκε σε 10,1 δισεκ. Ευρώ.

Στο Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 3,5 δισεκ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν αύξηση κατά 4,6 δισεκ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην άνοδο κατά 2,9 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως την αύξηση κατά 4,3 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια και δευτερευόντως την αύξηση κατά 1,3 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεών τους σε ελληνικές μετοχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

