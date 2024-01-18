Μέτρα κατά του ξεπλύματος και της φοροδιαφυγής παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη συμφώνησαν σήμερα Πέμπτη να περιορίσουν στα 10.000 ευρώ τις πληρωμές σε μετρητά στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο μιας νομοθεσίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ορισμένες χώρες όπως η Γαλλία, έχουν ήδη επιβάλει αυστηρότερους κανόνες για το ύψος των πληρωμών σε μετρητά. Ωστόσο, σε άλλα κράτη μέλη, όπως η Αυστρία ή η Γερμανία, οι πληρωμές σε μετρητά παραμένουν μέχρι σήμερα χωρίς όριο.

Η διάταξη αποτελεί τμήμα μιας νομοθεσίας που αποσκοπεί επίσης στην καλύτερη καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, που συμφωνήθηκε μετά από δυόμισι χρόνια διαπραγματεύσεων και η οποία θα τεθεί σε ισχύ φέτος.

Στόχος είναι η προσέγγιση πολύ διαφορετικών υφιστάμενων κανονισμών στις 27 χώρες της ΕΕ για να εντοπιστούν και τον περιοριστούν οι ύποπτες συναλλαγές.

Αυτή η συμφωνία «θα διασφαλίσει ότι οι απατεώνες, το οργανωμένο έγκλημα και οι τρομοκράτες δεν θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να νομιμοποιούν τα κέρδη τους μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος», δήλωσε ο Βέλγος υπουργός Οικονομικών, Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ, του οποίου η χώρα ασκεί για το πρώτο εξάμηνο του έτους την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Η νέα νομοθεσία εναρμονίζει επίσης και αυστηροποιεί τους κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που επιβάλλονται ιδίως σε τράπεζες, κτηματομεσιτικά γραφεία και καζίνο. Αυτοί οι φορείς θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τους πελάτες τους ή ιδιοκτήτες περιουσιακών στοιχείων πίσω από αδιαφανείς χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

Η εφαρμογή αυτών των κανόνων θα επεκταθεί στον τομέα κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα και σε αυτόν τον τομέα.

Οι κανόνες θα αφορούν επίσης το εμπόριο προϊόντων πολυτελείας όπως πολύτιμα μέταλλα, κοσμήματα, ρολόγια, καθώς και υπερπολυτελών αυτοκινήτων, ιδιωτικών τζετ ή σκαφών αναψυχής.

Τέλος, οι επαγγελματικοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι και οι ατζέντηδες θα υπόκεινται επίσης σε ενισχυμένους κανονισμούς, αλλά στο τέλος μιας μεταβατικής περιόδου πέντε ετών μετά την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας, επομένως από το 2029.

Η νέα νομοθεσία θα ενισχύσει επίσης τις εξουσίες των μυστικών υπηρεσιών χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη είχαν ήδη εγκρίνει τον Δεκέμβριο τη δημιουργία ενός οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ο νέος οργανισμός, με την ονομασία AMLA ("Αρχή κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες"), θα είναι αρμόδιος ιδίως για την εποπτεία και τον συντονισμό των εθνικών αρχών προκειμένου να εντοπίζονται καλύτερα και να καταπολεμούνται ύποπτες διασυνοριακές δραστηριότητες.

Αυτή η δέσμη μέτρων προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο του 2021. Η Επίτροπος Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μέιριντ Μακγκίνες χαιρέτισε σήμερα «ένα σημαντικό βήμα για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος στην ΕΕ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

