Ποιοι «φλερτάρουν» με απαλλαγή από τον φόρο ενοικίων

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Με το πρόβλημα στέγασης σε έξαρση , το ΥΠΟΙΚ ακούει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την πρόταση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ιδιοκτητών Ακινήτων για τριετή φορολογική απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για όσους εκμισθώσουν τα ακίνητα τους ως κύρια κατοικία , για μια τουλάχιστον τριετία. Προϋπόθεση οι κατοικίες αυτές να ήταν ΚΛΕΙΣΤΕΣ όλο το 2023 ή διατέθηκαν για βραχυχρόνια μίσθωση.

Η πρόταση είναι σε γνώση της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού, δεν έχει απορριφθεί καθώς στην Νίκης θέλουν να μελετήσουν το δημοσιονομικό αποτύπωμα που θα έχει για τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά και τα αποτελέσματα στην αγορά ακινήτων.

Σύμφωνα με την Π.ΟΜ.ΙΔ.Α τα κλειστά, ανεκμετάλλευτα , κτίρια σε όλη την Ελλάδα είναι δεκάδες χιλιάδες. Το να διατεθούν στην αγορά, θα βοηθήσει άμεσα στην αντιμετώπιση του προβλήματος στέγασης για το οποίο ούτως ή άλλως η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να λάβει μέτρα και ήδη υλοποιούνται κάποια από αυτά. Υπενθυμίζουν ανάλογη πρόταση που έγινε δεκτή από την κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ το 1999 η οποία συνέβαλε σημαντικά στην αντιμετώπιση των σεισμόπληκτων από το σεισμό της Πάρνηθας.

Περισσότερα επίσης διαθέσιμα σπίτια, σημαίνει χαμηλότερα ενοίκια.

Κάποια από τα σπίτια αυτά θα χρειαστούν ενδεχομένως «ανάταξη» , οπότε οι εργασίες που θα απαιτηθούν θα τονώσουν ακόμη περισσότερο την αγορά επομένως και τα έσοδα του κράτους.

Η ομοσπονδία ιδιοκτητών δεν βλέπει άλλωστε δημοσιονομικό κίνδυνο αφού ούτως ή άλλως τα σπίτια αυτά είναι ανεκμετάλλευτα.

Κι αν τα κλειστά σπίτια θα χρειαστεί κάποιος χρόνος για μπορούν να διατεθούν στην αγορά, η κατάσταση με όσα διατέθηκαν το 2023 για βραχυχρόνια μίσθωση είναι πολύ πιο απλή. Βρίσκονται ήδη σε καλή κατάσταση και οι ιδιοκτήτες τους το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι να ακυρώσουν του ΑΜΑ ( Αριθμός Μητρώου Ακινήτων) και να εκμισθώσουν το ακίνητο ως κύρια κατοικία για τουλάχιστον 3 χρόνια.

Η πρόταση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο διεκδίκησης μείωσης της φορολόγησης των ιδιοκτητών ακινήτων με την ομοσπονδία τους να ζητεί επίσης αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας , αίτημα που προς το παρόν δεν εξετάζεται παρότι ακόμη και αξιωματούχοι του ΥΠΟΙΚ παραδέχονται ότι έτσι όπως είναι διαρθρωμένη η κλίμακα φορολόγησης , ευνοεί την φοροδιαφυγή.

Με το ισχύον σύστημα οι πρώτες 12.000€ εισοδήματος φορολογούνται με συντελεστή 15%.

Από τις 12.001 έως τις 35.000€ ο συντελεστής εκτοξεύεται στο 35% και το υπερβάλλον εισόδημα έχει συντελεστή 45%.

Ένας φορολογούμενος δηλαδή με εισόδημα 12.000€ , θα πληρώσει φόρο 1.800€.

Στις 15.000€ εισόδημα ο φόρος εκτοξεύεται στις 2.850€

Σε αυτό το μεγάλο κενό μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κλιμακίου βλέπουν στο υπουργείο ότι η φοροδιαφυγή μπορεί να....ανθίσει.

Επιθυμία των ιδιοκτητών ακινήτων σύμφωνα με πληροφορίες είναι η μείωση των συντελεστών κατά 50%. Να πάμε δηλαδή σε ένα σύστημα με συντελεστή 7,5% για τις πρώτες 12.000€, 17,5% για το τμήμα από 12.001€ έως 35.000€ και 22,5% για το υπερβάλλον.

Δεν θα έλεγαν όχι φυσικά και σε μια οριζόντια μείωση των συντελεστών κατά 10 μονάδες καθώς ένα μοντέλο με συντελεστές 5% - 25% - 35% οδηγεί στο πρώτο κλιμάκιο στο οποίο συγκεντρώνονται και οι περισσότεροι φορολογούμενοι σε ακόμη μεγαλύτερη ελάφρυνση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.