Greek House Davos Forum: Η Ελλάδα κόμβος παραγωγής, μεταφοράς και κατανάλωσης υδρογόνου

Η Ελλάδα μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο για τον εφοδιασμό της Ευρώπης με υδρογόνο, τόσο ως παραγωγός, όσο και ως κόμβος μεταφοράς υδρογόνου που θα παράγεται στην Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία, το Ομάμ, τα Εμιράτα.

Αυτό τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού Hydrogen Europe, Γιώργος Χατζημαρκάκης, σε μήνυμα που απηύθυνε απόψε σε συζήτηση με θέμα "Ο ρόλος του πράσινου υδρογόνου στην ευρωπαϊκή μετάβαση προς μηδενικές εκπομπές" που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Greek House Davos 2024.

"Η Ελλάδα γεωγραφικά είναι σε σταυροδρόμι, αλλά μπορεί να παίξει ρόλο και ως καταναλωτής, για παράδειγμα για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Κρήτης ή της ελληνικής ναυτιλίας. Η Ευρώπη χρειάζεται το υδρογόνο για να φθάσει στους κλιματικούς στόχους, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αποθήκη πράσινης ενέργειας", πρόσθεσε.

Στο ίδιο συνέδριο, η αντιπρόεδρος της Breakthrough Energy (οργανισμός που ιδρύθηκε από τον Bill Gates) Ann Mettler, υπογράμμισε τις δυσκολίες ανάπτυξης του υδρογόνου, ειδικά στην ΕΕ των 27 όπου υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα και προτεραιότητες μεταξύ των χωρών-μελών. Επεσήμανε την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών ενοποίησης της αγοράς και βελτίωσης της νομοθεσίας από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να υλοποιηθούν περισσότερες επενδύσεις. "Η επίτευξη των στόχων δεν θα έλθει από τον ουρανό", ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αντιπρόεδρος της μεταλλουργίας ArcelorMittal, Irina Gorbounova, υπογράμμισε ότι ο χάλυβας είναι απαραίτητος για την ενεργειακή μετάβαση, ωστόσο το πρασίνισμα της παραγωγής του με χρήση υδρογόνου είναι ακόμη ακριβότερο. "Πρέπει να κλείσουμε την ψαλίδα του κόστους, είναι δύσκολο να επενδύσει κανείς όταν δεν υπάρχει απόδοση", είπε παρουσιάζοντας τις προσπάθειες της εταιρείας για παραγωγή κλιματικά ουδέτερου χάλυβα.

Ο Andrea Bombardi, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της συμβουλευτικής εταιρείας RINA, ανέφερε ότι μόνο το 0,1% του υδρογόνου που παράγεται σήμερα είναι πράσινο και ότι σήμερα δεν υπάρχουν οι υποδομές παραγωγής και μεταφοράς υδρογόνου που απαιτούνται για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων.

Η Κατερίνα Λιανουδάκη, στέλεχος της ProEuropean Trading, που αναπτύσσει έργο παραγωγής πράσινου υδρογόνου στον Αθερινόλακκο της Κρήτης, υπογράμμισε τη στρατηγική θέση του νησιού για την ανάπτυξη διασυνδέσεων με τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Ανφερόμενη στη χρηματοδότηση των επενδύσεων, σημείωσε ότι ενώ υπάρχουν αρκετά χρηματοδοτικά εργαλεία στην ΕΕ, η χρηματοδότηση από τις τράπεζες παραμένει δυσχερής.

