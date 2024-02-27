ΤτΕ: Σημαντική μείωση καταθέσεων και δανείων τον Ιανουάριο

Σημαντική μείωση κατά 5,2 δισ. ευρώ εμφάνισαν οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα τον Ιανουάριο, όπως και οι χορηγήσεις δανείων, καθώς ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα μειώθηκε στο 3,0% και η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 2,734 δισ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά τις καταθέσεις, τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος δείχνουν ότι οι καταθέσεις των επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 3,1 δισ. ευρώ και οι καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα κατά 2,07 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι καταθέσεις των επιχειρήσεων τον προηγούμενο μήνα (Δεκέμβριο) είχαν αυξηθεί κατά 3,2 δισ. ευρώ, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε αμετάβλητος στο 1,6% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των Mη Χρηματοπιστωτικών Επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 3.382 δισ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 2,650 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 214 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 642 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Οι καταθέσεις από νοικοκυριά τον Δεκέμβριο είχαν καταγράψει αύξηση κατά 3,083 δισ. ευρώ, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 3,1% από 3,5% τον προηγούμενο μήνα.

Αντιθέτως, αύξηση κατά 1,536 δισ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιανουάριο του 2024, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι μείωσης κατά 1.060 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 2,9% από -14,6% τον προηγούμενο μήνα.

Στο σκέλος των δανείων, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Ιανουάριο του 2024, ήταν αρνητική κατά 2,506 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 3,801 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 6,0% από 6,9% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) μειώθηκε στο 5,0% από 5,8% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 2,008 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2,860 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε σε 14,3% από 15,9% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 498 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 940 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 79 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 94 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -1,1% από -1,3% τον προηγούμενο μήνα.

Τέλος, αρνητική κατά 150 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τον Ιανουάριο του 2024, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 2 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -1,9% από -2,0% τον προηγούμενο μήνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

