«Από την Παρασκευή και μετά, οπότε θα εφαρμοστεί σε όλο το εύρος της η δέσμη μέτρων την οποία έχουμε λάβει για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, θα δούμε σε σημαντικές κατηγορίες προϊόντων να μειώνονται οι τιμές τους σε ποσοστό που φτάνει και το 15%. Κατηγορίες όπως είναι καθαριστικά σπιτιού, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, βρεφικές πάνες, αλλά και μία σειρά καταναλωτικών αγαθών τα οποία είναι βασικά για τη διαβίωση του νοικοκυριού».

Αυτό σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρεκας μιλώντας σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ1, ενώ σχετικά με την τιμή στο βρεφικό γάλα πρόσθεσε ότι και σε αυτή την κατηγορία, η τιμή, επίσης μετά την 1η Μαρτίου, θα προσεγγίσει το μέσο όρο της Ευρώπης.

Ο κ. Σκρέκας γνωστοποίησε ότι θα δημοσιοποιηθούν οι μειώσεις στις τιμές και στο βρεφικό γάλα και σε όλες τις κατηγορίες των προϊόντων, ώστε ο καταναλωτής να δει ποια ήταν η τιμή των προϊόντων αυτών πριν την εφαρμογή των μέτρων και μετά την εφαρμογή των μέτρων.

«Αναγνωρίζουμε όλοι ότι το πρώτο θέμα το οποίο αντιμετωπίζει η ελληνική οικογένεια είναι η ακρίβεια και γι' αυτό το λόγο βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπιστεί αυτό το μεγάλο πρόβλημα», σημείωσε ο υπουργός και τόνισε ότι εκτός από τη δέσμη μέτρων που έχει ληφθεί για την τόνωση του ανταγωνισμού, ελέγχεται σε καθημερινή βάση και σε όλη την έκταση της αγοράς και το θέμα της αισχροκέρδειας. Όπως υπενθύμισε, έχουν διενεργηθεί 25.000 έλεγχοι και έχουν επιβληθεί περισσότερα από 12 εκατομμύρια πρόστιμα για την αθέμιτη κερδοφορία.

«Πιστεύουμε ότι τα μέτρα που έχουμε λάβει μέχρι τώρα, σε συνδυασμό με τα μέτρα τα οποία έχουν εφαρμογή από 1ης Μαρτίου, θα οδηγήσουν σε σταδιακή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού», σημείωσε ο υπουργός.

Περιμένουμε πάνω από 2.000 κωδικούς να μειώσουν την τιμή τους

Ο κ. Σκρέκας τόνισε ότι από τα στοιχεία για τον Φεβρουάριο προκύπτει πως μεγάλες αλυσίδες στην αγορά «έχουν μείωση των ανατιμήσεων σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο της τάξης του 80%. Δηλαδή 8 στα 10 προϊόντα που πέρσι είχαν ανατιμηθεί, φέτος δεν έχουν ανατιμηθεί και μετά την 1η Μαρτίου περιμένουμε πάνω από 2.000 κωδικούς να μειώσουν την τιμή τους, όχι να σταθεροποιήσουν τις τιμές, αλλά αντίθετα να τις μειώσουν κιόλας. Είναι αυτά τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες: απορρυπαντικά, καθαριστικά σπιτιού, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, δηλαδή σαμπουάν, αφρόλουτρα, οδοντόπαστες και βρεφικές πάνες, καθώς και προϊόντα εμμήνου ρύσεως. Δεν θα δούμε τις τιμές σε αυτά τα προϊόντα να σταθεροποιούνται αλλά να μειώνονται σε σχέση με πριν την εφαρμογή του μέτρου. Ξέρουμε ότι σε όλες αυτές τις κατηγορίες οι μειώσεις που θα δούμε θα είναι μεγαλύτερες από το 10%. Θα είναι μόνιμες μειώσεις. Δεν είναι έκτακτα μέτρα».

Ο υπουργός εξήγησε ότι στις νέες μειωμένες τιμές εφαρμόζονται και οι προωθητικές ενέργειες και τα εκπτωτικά κουπόνια και όλες οι εντός καταστήματος «ενέργειες για τον καταναλωτή».

«Τώρα πιστεύουμε ότι εξυγιαίνεται η αγορά, εξορθολογίζεται η εμπορική πρακτική και η εμπορική πολιτική των εταιρειών και τώρα πραγματικά θα δούμε χιλιάδες προϊόντα, πολυεθνικά προϊόντα κατά βάση, δηλαδή προϊόντα τα οποία πωλούνται ίδια ή περίπου ίδια και σε άλλες χώρες, θα τα δούμε να πωλούνται στην Ελλάδα σε χαμηλότερες τιμές».

Επιπλέον υπογράμμισε την σημασία της αξιοποίησης από τον καταναλωτή της πλατφόρμας eΚαταναλωτής για την σύγκριση των τιμών, ενώ πρόσθεσε ότι η πλατφόρμα θα αναβαθμιστεί περαιτέρω, προκειμένου να γίνει ακόμη πιο χρηστική.

Θα δούμε μια ταχύτερη αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και στα τρόφιμα

Γενικότερα, όσον αφορά στον πληθωρισμό, ο κ. Σκρέκας σημείωσε ότι για μία αντικειμενική εικόνα, πρέπει να δούμε τον πληθωρισμό της διετίας, από τότε που ξεκίνησε το έντονο φαινόμενο της ακρίβειας. Με βάση αυτή τη σύγκριση «η Ελλάδα στα τρόφιμα έχει πληθωρισμό 25%, όταν ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι στο 24%, όταν στη Γερμανία είναι 26%, όταν στη Βουλγαρία είναι 32% και όταν στην Ουγγαρία για παράδειγμα είναι 47%. Οι δύο τελευταίες χώρες μάλιστα είναι και χώρες οι οποίες έχουν ένα μισθό είτε χαμηλότερο από την Ελλάδα είτε περίπου στην Ελλάδα. Πραγματικά τα νοικοκυριά πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ και βλέπουν τα προϊόντα σε ακριβές τιμές και δυσκολεύονται πραγματικά να έχουν πρόσβαση. Γι' αυτό και το "καλάθι του νοικοκυριού" και η μόνιμη μείωση τιμής είναι σε μια κατεύθυνση έτσι ώστε να αποκλιμακώσουν τον πληθωρισμό και να δώσουν πρόσβαση στα νοικοκυριά σε βασικά τρόφιμα σε χαμηλότερες τιμές. Από εκεί και πέρα όμως, φαίνεται από τα στοιχεία που έχει το υπουργείο, ότι ο πληθωρισμός των τροφίμων επιμένει σε ολόκληρη την Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα. Σταδιακά όμως, με τα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει, πιστεύουμε ότι θα δούμε και εκεί τις τιμές να μειώνονται».

Ο υπουργός συνέχισε σημειώνοντας ότι: «Η Ελλάδα έχει πάρει τα περισσότερα και πιο δραστικά μέτρα από όλη την Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι στην άκρη της Ευρώπης. Μεσολαβούν χώρες οι οποίες δεν είναι όλες ευρωπαϊκές, με αποτέλεσμα ο εφοδιασμός, η μεταφορά προϊόντων μεταξύ Ελλάδος και Κεντρικής Ευρώπης, ο ανταγωνισμός, να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, με τα μέτρα που έχουμε πάρει ακολουθούμε τον μέσο όρο της Ευρώπης και από εδώ και πέρα πιστεύουμε ότι θα δούμε ταχύτερη αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και στα τρόφιμα, έτσι ώστε πραγματικά τα νοικοκυριά να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα σε χαμηλότερες τιμές».

Τέλος ο υπουργός ανέφερε ότι σχεδιάζονται βελτιώσεις στον αναπτυξιακό νόμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

