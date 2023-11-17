Στα 5,8 δισ. ευρώ αυξήθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού σε ταμειακή βάση στο δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2023, έναντι πρωτογενούς ελλείμματος 859 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε πλεόνασμα 93 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 6,399 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά κατά κύριο λόγο την αύξηση των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 50,714 δις ευρώ, από 44, 948 δις ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 47,811 δισ. ευρώ, από 48.965 δισ.. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022.

Πηγή: skai.gr

