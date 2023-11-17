Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς για μετοχές της Εθνικής Τράπεζας ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας διάθεσης του 22% των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας σε ξένους και Έλληνες επενδυτές, με πολύ μεγάλη υπερκάλυψη της προσφοράς εκ μέρους των επενδυτών, είναι εξαιρετικά θετική εξέλιξη για την Εθνική και το τραπεζικό σύστημα της χώρας. Είναι όμως και μια εξέλιξη που έρχεται σε συνέχεια άλλων πρόσφατων θετικών εξελίξεων στο τραπεζικό σύστημα, των αλλεπάλληλων αναβαθμίσεων της πιστοληπτικής αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας τους τελευταίους μήνες καθώς και αντίστοιχων θετικών αξιολογήσεων για τη χώρα από διεθνείς οργανισμούς.

Προς αυτήν την κατεύθυνση συνεισέφερε η προετοιμασία, η οργάνωση και η υλοποίηση της δημόσιας προσφοράς από την διοίκηση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, την οποία θέλω να ευχαριστήσω.

Είναι ενδεικτικό ότι η συγκεκριμένη συναλλαγή ήταν η πιο επιτυχημένη την τελευταία τριετία στην ΕΕ ως προς τη ζήτηση που εκδηλώθηκε και την ελαχιστοποίηση της έκπτωσης στην τιμή διάθεσης.

Είναι πηγή αισιοδοξίας για το τραπεζικό μας σύστημα και την ελληνική οικονομία».

