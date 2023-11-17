Πρόκειται για την πιο επιτυχή συναλλαγή σε όλη την ΕΕ εδώ και τρία χρόνια, η οποία δείχνει εμπιστοσύνη στην χώρα μας, δήλωσε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο επικεφαλής του οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης αναφορικά με το αποτέλεσμα της διάθεσης του 22% της Εθνικής Τράπεζας, διαδικασία κατά την οποία οι προσφορές υπερκάλυψαν 8 φορές το βιβλίο προσφορών.

Ο κ. Πατέλης ευχαρίστησε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που συνέβαλε σε αυτή την προσπάθεια.

Για την οικονομία επισήμανε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για τα επόμενα χρόνια είναι η διεύρυνση του εργατικού δυναμικού.

Τόνισε παράλληλα ότι στόχος είναι να προσελκύσει η χωρά και άλλες επενδύσεις.

Πηγή: skai.gr

