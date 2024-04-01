Σε ελεύθερη πτώση βρέθηκε η μετοχή της Trump Media, με την εταιρεία να ανακοινώνει λίγο νωρίτερα ζημιές ύψους 58,2 εκατ. δολ. για το 2023, με έσοδα μόλις 4,1 εκατ. δολ.

Τα οικονομικά νέα οδήγησαν τη μετοχή σε πτώση άνω του 25%. Παρ’ όλ΄αυτά, όπως αναφέρει το CNBC, η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας παραμένει άνω των 6,8 δισ. δολ.

Στην ανακοίνωσή της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η Trump Media, η οποία ελέγχει το μέσο κοινωνικής δικτύωσης του πρώην Αμερικανού προέδρου, Truth Social, εξηγεί ότι το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών οφείλεται στα έξοδα από τόκους ύψους 39,4 εκατ. δολ.

Επίσης, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η Trump Media είχε το 2022 καθαρά κέρδη ύψους 50,5 εκατ. δολ. με συνολικές πωλήσεις μόλις 1,47 εκατ. δολ.

Η εταιρεία έκλεισε την απελθούσα χρήση με μετρητά ύψους 2,7 εκατ. δολ. στα ταμεία της.

Παράλληλα, σημειώνεται πως η TMTG, η οποία ξεκίνησε να διαπραγματεύεται στον Nasdaq μόλις την προηγούμενη εβδομάδα προβλέπει πως “θα έχει λειτουργικές ζημιές στο άμεσο μέλλον."

Υπάρχει επιπλέον και προειδοποίηση προς τους μετόχους ότι η συμμετοχή του Τραμπ στην εταιρεία θα μπορούσε να την θέση σε μεγαλύτερο κίνδυνο, απ΄ό,τι άλλες εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης.



Πηγή: skai.gr

