Δεύτερη ευκαιρία για φορολογούμενους οι οποίοι έχουν απωλέσει ρυθμίσεις οφειλών δίνει το νομοσχέδιο με τις αλλαγές στον κώδικα φορολογικών διαδικασιών το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση.

Το νομοσχέδιο ορίζει ότι παρέχεται η δυνατότητα αναβίωσης ρυθμίσεων που είχαν πρακτικά χαθεί προς τη φορολογική διοίκηση με την αποπληρωμή των εκπρόθεσμων δόσεων, όσες και αν είναι αυτές, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου. Σε περίπτωση που έχει ήδη καταβληθεί μέρος των ανωτέρω δόσεων, τότε οι φορολογούμενοι αρκεί να αποπληρώσουν το υπόλοιπο ποσό προκειμένου να αναβιώσουν τη ρύθμιση.

Σημειώνεται πως προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια των ανωτέρω ρυθμίσεων, η φορολογική διοίκηση θα προβεί κατά προτεραιότητα στην πίστωση στις δόσεις αυτών των ποσών που προέρχονται από επιστροφές φόρων ή από παρακρατήσεις λόγω έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας. Επιπλέον, σημειώνεται πως η παραπάνω αναβίωση δεν αφορά ρυθμίσεις που έχουν απωλεσθεί με πράξη του Προϊσταμένου ΔΟΥ.

Διαβάστε αναλυτικά ΕΔΩ τις τεχνικές διατάξεις ρυθμίσεων οφελών

Πηγή: skai.gr

