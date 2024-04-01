Για «αλχημείες και λογικά άλματα» με τα οποία «ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Χατζηδάκης προσπαθούν να πείσουν τους εργαζόμενους και τα νοικοκυριά ότι ζουν σε μια διαφορετική πραγματικότητα», κάνει λόγο η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωση της σχετικά με τον κατώτατο μισθό.

Σχολιάζει ότι «η κυβέρνηση επιχειρεί με επιλεκτικές και αποσπασματικές αναφορές να δικαιολογήσει τους προκλητικούς πανηγυρισμούς της», την ώρα που, όπως αναφέρει, η Ελλάδα βρίσκεται δεύτερη από το τέλος στην ΕΕ, στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ με όρους αγοραστικής δύναμης, οι πραγματικοί μισθοί στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 9,4%, την διετία 2022-2023, ποσοστό υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ τα κέρδη των επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 9,3% σε σύγκριση με το 2021.

Η Νέα Αριστερά «θυμίζει» στον πρωθυπουργό και τον υπουργό Οικονομικών τα εξής:

«- Ο γενικός πληθωρισμός μεταξύ 2021 και 2024 θα έχει αυξηθεί κατά περίπου 17%, σύμφωνα με την πρόβλεψη της κυβέρνησης, ενώ ο μέσος πληθωρισμός τροφίμων μεταξύ 2021-2023 έχει αυξηθεί ήδη κατά 25% και στο δίμηνο του 2024 "τρέχει" με 7,5%.

- Τα λαϊκά νοικοκυριά και οι αμειβόμενοι με τον κατώτατο μισθό καταναλώνουν το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους σε τρόφιμα, ενέργεια και ενοίκια και οι ανατιμήσεις στους τομείς αυτούς οδηγούν σαφώς σε μείωση του πραγματικού τους εισοδήματος.

- Η αύξηση των 39 ευρώ καθαρά στον κατώτατο μισθό δεν καλύπτει επ' ουδενί την εκτίναξη του κόστους ζωής.

- Η ΝΔ πριν αυξήσει για πρώτη φορά τον κατώτατο μισθό τον κράτησε παγωμένο από το 2019 μέχρι τον Ιανουάριο του 2022, με οδυνηρές συνέπειες για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους.

- Η ΝΔ έχει διαλύσει το πλαίσιο των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων και ο ίδιος κ. Χατζηδάκης θεσμοθέτησε το 10ωρο με απλήρωτες υπερωρίες.

- Τα μηνιαία στοιχεία απασχόλησης του ΕΦΚΑ, που σταμάτησαν να αναρτώνται επί της θητείας του, δείχνουν τον Φεβρουάριο του 2023 τον μέσο μισθό στο σύνολο των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στα 1.038 ευρώ μεικτά -πολύ κάτω από αυτό που ο κ. Χατζηδάκης επικαλείται στην ανάρτηση του- και ειδικά για 640.700 εργαζόμενους μερικής απασχόλησης στα 430,8 ευρώ μεικτά».

Κατόπιν αυτών η Νέα Αριστερά σχολιάζει ότι «οι εκτός τόπου και χρόνου θριαμβολογίες της κυβέρνησης δεν αλλάζουν την πραγματικότητα που βιώνουν οι εργαζόμενοι».

Τονίζει ότι «η εξαπάτηση όμως δεν κρατάει για πάντα» και προσθέτει ότι «αυτό που απαιτείται εδώ και τώρα είναι μια ριζική αλλαγή πολιτικής σε προοδευτική κατεύθυνση: Με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, με φορολόγηση του πλούτου και αναδιανομή, με ουσιαστικά μέτρα και ελέγχους εναντίον των καρτέλ και της αισχροκέρδειας που η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιδοτεί, με επιβολή της νομιμότητας στην αγορά εργασίας, με Συλλογικές Συμβάσεις, με αποφασιστική ενίσχυση του κοινωνικού κράτους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

