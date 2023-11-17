Συνεχίζεται η υλοποίηση του σχεδίου στήριξης και αποκατάστασης της Θεσσαλίας, έχοντας το πλαίσιο της κρατικής αρωγής στον πυρήνα του, όπως δήλωσε σε ενημέρωση από την Λάρισα, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα αποκατάστασης φυσικών καταστροφών και κρατικής αρωγής, Χρήστος Τριαντόπουλος.

Όσον αφορά την πρώτη αρωγή, όπως είπε, μέχρι σήμερα, μέσα από 17 καταβολές, έχουν χορηγηθεί 108,1 εκατ. ευρώ προς περισσότερους από 29.000 πλημμυροπαθείς στη Θεσσαλία, αλλά και σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας - συγκεκριμένα προς 29.130 νοικοκυριά, αγρότες, κτηνοτρόφους και επιχειρηματίες.

Επιπλέον, όπως τόνισε, συνεχίζεται η διαδικασία των διασταυρώσεων και των ελέγχων από τα στελέχη του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ώστε η πρώτη αρωγή να φτάσει όσο πιο γρήγορα γίνεται σε όσους τη δικαιούνται.

«Είναι κάτι που το έχω υπογραμμίσει ξανά, ότι οι αιτήσεις πρώτης αρωγής μέσω της πλατφόρμας δεν ανταποκρίνονται σε δικαιούχους. Η εικόνα από τις διασταυρώσεις, μέχρι τώρα καταλήγει σε ένα ποσοστό κοντά στο 40% μη δικαιούχων, και το έργο από τα στελέχη του υπουργείου συνεχίζεται», υπογράμμισε ο κ. Τριαντόπουλος. Όπως προσέθεσε, συνεχίζεται και η συνεργασία με την Περιφέρεια και τον ΕΛΓΑ, ώστε ανάλογα με τη ροή των στοιχείων για τους πληττόμενους αγρότες, κτηνοτρόφους και επιχειρήσεις, να προχωρά και η καταβολή της πρώτης αρωγής.

Ακόμη, όπως τόνισε, συνεχίζεται και το έργο των κλιμακίων της γενικής διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στο πεδίο, με το σύνολο των αυτοψιών, ελέγχων και επανελέγχων να έχει ξεπεράσει τις 37.000: «Έργο πάνω στο οποίο εδράζεται το σχήμα της προσωρινής στέγασης, με την επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης, αλλά και τη χορήγηση οικίσκων, οι οποίοι έχουν αρχίσει να τοποθετούνται ανάλογα και με τα αιτήματα και την προεργασία των δήμων. Στο έργο αυτό εδράζεται και το σχήμα της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση σπιτιών και κτιρίων. Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής αποφάσισε την προσαρμογή του σχήματος στις συνθήκες, στις ιδιαιτερότητες και στις ανάγκες του ακραίου πλημμυρικού φαινομένου στη Θεσσαλία. Πρόκειται για προσαρμογή που αφορά τις επισκευές κτιρίων με βλάβες μόνο σε μη φέροντα στοιχεία και έκδοση άδειας επισκευής με μελέτη επισκευής που συντάσσεται από μηχανικούς της ΓΔΑΕΦΚ, μετά από αίτηση του δικαιούχου. Δεν απαιτείται δηλαδή, εμπλοκή ιδιώτη μηχανικού», σημείωσε ο κ. Τριαντόπουλος.

Συγκεκριμένα, όπως επισήμανε, εντός των δημοσιονομικών ορίων της αρχικής εκτίμησης, αποφασίστηκε μεταξύ άλλων:

1ον. Η χορήγηση στεγαστικής συνδρομής ύψους 100 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με εξ ολοκλήρου δωρεάν κρατική αρωγή, στις περιπτώσεις σπιτιών που έχουν χαρακτηριστεί ως κατάλληλα για χρήση, όπως τα «πράσινα», και έχουν επηρεαστεί σημαντικά από την πλημμύρα. Έτσι, σε αυτές τις περιπτώσεις, το μέγιστο ποσό της κρατικής αρωγής διαμορφώνεται σε 15.000 ευρώ.

2ον. Η χορήγηση στεγαστικής συνδρομής ύψους 150 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με εξ ολοκλήρου δωρεάν κρατική αρωγή στις περιπτώσεις σπιτιών που έχουν χαρακτηριστεί ως «κίτρινα» και έχουν επηρεαστεί σημαντικά από την πλημμύρα. Και έχουν χαρακτηριστεί «κίτρινα» λόγω των εκτεταμένων βλαβών σε μη φέροντα στοιχεία, με την προϋπόθεση υποβολής από τον ιδιοκτήτη, βεβαίωσης μηχανικού περί μη διαπίστωσης βλαβών στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου.

Έτσι, σε αυτές τις περιπτώσεις το μέγιστο ποσό της κρατικής αρωγής διαμορφώνεται σε 22.500 ευρώ.

«Φυσικά, σε αυτές τις περιπτώσεις, και μετά την ολοκλήρωση των επισκευών, θα προβλέπεται η έκδοση βεβαίωσης περαίωσης επισκευαστικών εργασιών και η προσκόμιση σχετιζόμενων αποδείξεων προμήθειας υλικών και παροχής εργασιών, με τις αντίστοιχες προσαρμογές», σημείωσε.

Ακόμη, όπως είπε, για τις περιπτώσεις χαρακτηρισμένων ως «κίτρινων» ή «κόκκινων» κατοικιών και κτιρίων με βλάβες στα φέροντα στοιχεία, ισχύει το θεσμικό πλαίσιο ως έχει, όπως ισχύει και η πρόβλεψη για τα πλινθόκτιστα σπίτια που μπορούν να ανακατασκευαστούν με σύγχρονα υλικά.

«Συνεχίζουμε, συνεπώς, να εργαζόμαστε για να ανταποκριθούμε στις ιδιαίτερες και μεγάλες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί για τους συμπολίτες μας στη Θεσσαλία. Εργαζόμαστε όλοι, σε στενή συνεργασία με όλους, και πρωτίστως με τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες. Όλοι μαζί θα καταφέρουμε να πετύχουμε την αποκατάσταση της Θεσσαλίας και να επαναφέρουμε τον τόπο μας σε τροχιά ανάπτυξης. Βιώσιμης ανάπτυξης», υπογράμμισε ο υφυπουργός.

