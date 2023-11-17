Τσάπαλος στον ΣΚΑΪ 100,3: Αύξηση έως 5,1% στις αποδοχές των χαμηλοσυνταξιούχων το 2024

Στους χαμηλοσυνταξιούχους πρόκειται να δοθεί η μερίδα του λέοντος από το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης που ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Όπως τόνισε ο Εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου, κ. Όμηρος Τσάπαλος μιλώντας νωρίτερα σήμερα στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3 «η πλειονότητα των συνταξιούχων θα δουν επιπλέον χρήματα μέσα στον Δεκέμβριο». Ειδικότερα ανέφερε πως «πάνω από 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι που δεν έχουν προσωπική διαφορά ή είναι κάτω των 10 ευρώ και λαμβάνουν άθροισμα κύριων συντάξεων κάτω των 700 ευρώ καθαρά πριν τη φορολόγηση θα λάβουν πριν τα Χριστούγεννα μία ενίσχυση της τάξης των 150 ευρώ». Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον κ. Τσάπαλο «από τον Ιανουάριο του 2024, οι συνταξιούχοι αυτοί θα δουν εκ νέου μόνιμη αύξηση στις αποδοχές τους κατά περίπου 3% . Άρα, κάποιος ο οποίος δεν έχει προσωπική διαφορά και αμοίβεται πχ με 600 ευρώ θα δει συνολική αύξηση στη σύνταξή του που θα ξεπεράσει το 5,1% αν συνυπολογίσουμε τα 150 ευρώ που θα λάβει τον Δεκέμβριο και τη αύξηση 3% από τον Ιανουάριο».

Παράλληλα, οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα λάβουν ειδικό επίδομα προσωπικής διαφοράς πριν το τέλος του έτους. Πρόκειται για τη δεύτερη φορά εντός του 2023 που δίνεται το συγκεκριμένο επίδομα σε περίπου 700.000 συνταξιούχους που δε θα δουν αυξήσεις μόνιμες από του χρόνου. Εντούτοις, ο κ. Τσάπαλος τόνισε πως πρόθεση του Υπουργείου και της κυβέρνησης είναι να συνεχιστεί η στήριξη του εισοδήματος και αυτών των συνταξιούχων όταν και εφόσον το επιτρέπουν τα δημοσιονομικά περιθώρια. Όπως σημείωσε στόχος είναι «η οικονομία να συνεχίσει να πηγαίνει καλά και να έχουμε υπεραπόδοση εσόδων και το 2024 προκειμένου να είμαστε ξανά σε θέση να τους στηρίξουμε με ένα έκτακτο επίδομα προσωπικής διαφοράς. Για αυτό έχει δεσμευθεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης».

Συνολικά, στο πλαίσιο του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα δοθούν 350 εκατ. ευρώ σε 2,3 εκατ. ωφελούμενους πριν τα Χριστούγεννα. Όπως σημείωσε ο κ. Τσάπαλος, με βάση την περσινή εμπειρία τα ποσά αυτά θα καταβληθούν πιθανότατα την εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα. «Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και εμείς αλλά και οι αντίστοιχες υπηρεσίες στον ΟΠΕΚΑ και στον ΕΦΚΑ προκειμένου αυτά τα χρήματα να δοθούν όσο γίνεται νωρίτερα» υπογράμμισε.

Εκτός των συνταξιούχων που αναφέρθηκε παραπάνω, το επίδομα θα λάβουν επίσης:

• 800.000 δικαιούχοι επιδόματος τέκνου που θα λάβουν 1,5 επιπλέον δόση

• 210.000 δικαιούχοι που λαμβάνουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα οι οποίοι θα λάβουν μισή επιπλέον δόση καθώς και μόνιμη αύξηση 8% από τον Δεκέμβριο και μετά στο επίδομα που λαμβάνουν

• 225.000 δικαιούχοι που λαμβάνουν αναπηρικά επιδόματα ΟΠΕΚΑ και ΕΦΚΑ με συνολικό προϋπολογισμό 45 εκατ. ευρώ.



