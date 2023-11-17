Με άνοδο, αλλά πολύ χαμηλότερα από τα υψηλά της ημέρας, έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος. Η αγορά κινήθηκε στο ρυθμό της Εθνικής, στον απόηχο της εντυπωσιακής υπερκάλυψης του placement.

Η μετοχή της Εθνικής έκλεισε με άνοδο 5,88%, στα 6,1200 ευρώ, εν ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στα 6,35 ευρώ (+9,86%).

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.250,44 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,89%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.263,82 μονάδες (+1,97%).

Σε εβδομαδιαία βάση ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 3,94%, ενώ από τις αρχές τους έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 34,49%.

Πάνω από 1 δισ. ευρώ εκτινάχθηκε ο τζίρος, καθώς εκτός από το υψηλό ενδιαφέρον για τη μετοχή της Εθνικής , μεταβιβάστηκαν και οι μετοχές από το ΤΧΣ, μετά το placement .Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 1.106.882 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 219.503.920 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,19%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,83%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+7,31%), της Εθνικής (+5,88%), της Viohalco (+5,39%), της Eurobank (+4,38%) και της Πειραιώς (+2,28%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (-2,12%), του ΟΛΠ (-1,61%) και της Τέρνα Ενεργειακή (-1,23%).

Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των Πρώτων Υλών (+4,98%) και των Τραπεζών (+3,79%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των Ταξιδιών (-1,84%) και των Βιομηχανικών Προϊόντων (-1,01%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Εθνική και η Alpha Bank διακινώντας 184.447.538 και 10.944.313 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 994,60 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 17,88 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 69 μετοχές, 41 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Μαθιός Πυρίμαχα +14,02% και Μπήτρος +8,16%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Προοδευτική -9,63% και Κέκροψ -6,72%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 19,1200 -0,73%

ALPHA BANK: 1,5150 +1,92%

AEGEAN AIRLINES: 11,9800 αμετάβλητη

VIOHALCO: 5,4700 +5,39%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 13,4000 +0,15%

ΔΕΗ: 10,2900 +0,88%

COCA COLA HBC:24,2000 +1,17%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,2250 +1,14%

ΕΛΠΕ: 7,9000 +1,28%

ELVALHALCOR: 1,7900 +7,31%

ΕΘΝΙΚΗ: 6,1200 +5,88%

ΕΥΔΑΠ: 5,9000 +1,72%

EUROBANK: 1,6700 +4,38%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,8800 αμετάβλητη

LAMDA DEVELOPMENT: 6,7000 +1,36%

MOTOR OIL: 22,2400 -0,27%

JUMBO: 26, 6400 -0,22%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 34,4400 -0,98%

ΟΛΠ:21,3500 -1,61%

ΟΠΑΠ: 14,7500 -2,12%

ΟΤΕ: 12,6600 -0,08%

AUTOHELLAS:12,8600 +1,26%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,1400 +2,28%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 8,5000 αμετάβλητη

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 15,2100 -1,23%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.