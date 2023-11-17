Σε εξέλιξη βρίσκεται η πληρωμή των αποζημιώσεων, ύψους 107 εκατ. ευρώ, σε γεωργούς της Θεσσαλίας των οποίων η φυτική παραγωγή καταστράφηκε από τη θεομηνία «Daniel».

«Η κυβέρνηση βρίσκεται και θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των πληγέντων και υπενθύμισε ότι εκτός από τις αποζημιώσεις αξιοποιείται κάθε χρηματοδοτικός πόρος για την ανασυγκρότηση της παραγωγής στον πρωτογενή τομέα» δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, οι προκαταβολές ανά προϊόν κατανέμονται ως εξής:

* Βαμβάκι: 140 ευρώ ανά στρέμμα

* Αραβόσιτος: 125 ευρώ ανά στρέμμα

* Βιομηχανική τομάτα: 500 ευρώ ανά στρέμμα

* Μηδική - Τριφύλλια σανός:

- 100 ευρώ για απώλεια δυο κοπών

- 70 ευρώ για απώλεια μίας κοπής

* Μήλα: 500 ευρώ

Το επόμενο διάστημα θα καθοριστούν οι τιμές για στις λοιπές καλλιέργειες, δενδρώδεις ή μη.

Όπως επίσης τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση, στο υποκατάστημα του ΕΛΓΑ στη Λάρισα θα λειτουργούν τηλεφωνικές γραμμές υποβολής παρατηρήσεων από τους αγρότες επί των προκαταβολών αποζημιώσεων φυτικής παραγωγής η οποία καταβάλλεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων από σήμερα, αλλά και για τις προκαταβολές απώλειας ζωικού κεφαλαίου οι οποίες πληρώθηκαν την 8η Νοεμβρίου.

Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2410231938 και 2410231929, εσωτερική γραμμή 1 και οι ώρες λειτουργίας από τις 08:00 έως και τις 20:00.

Σκοπός της λειτουργίας της γραμμής είναι να δώσει διευκρινίσεις επί των πληρωμών και να συγκεντρωθεί κάθε υπόδειξη για ενδεχόμενες στρεβλώσεις, αστοχίες ή και λάθη ώστε αμέσως να διορθωθούν από τον ΕΛΓΑ, για να μην υπάρχουν αδικίες και παράπονα από τους παραγωγούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

