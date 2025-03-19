Τουρκία: Κατρακυλάει το χρηματιστήριο μετά τη σύλληψη Ιμάμογλου

Το τουρκικό χρηματιστήριο καταρρέει, σημειώνοντας πτώση άνω του 8%, και οι αποδόσεις των 10ετών κρατικών ομολόγων έχουν εκτιναχθεί στο υψηλότερο επίπεδο φέτος μετά τη σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου, πολιτικού αντιπάλου του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ ισχυρές απώλειες καταγράφει και η λίρα. Το Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε τις συναλλαγές με «βουτιά» 6,9% γεγονός που πυροδότησε τον μηχανισμό αυτόματης προσωρινής αναστολής των συναλλαγών (circuit breaker), ενώ ενεργοποιήθηκε ξανά αργότερα.

Αυτήν την ώρα (14,03 μ.μ.), ο δείκτης Borsa Istanbul 100 καταγράφει πτώση 8,03% στις 9.934,52 μονάδες, με τον κλαδικό δείκτη των τραπεζών να βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, σημειώνοντας απώλειες 9,75%. Στο μεταξύ, η τουρκική λίρα διολισθαίνει σχεδόν κατά 5% έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, στις 38,90 ανά δολάριο, έχοντας ανακάμψει εν μέρει από το -12,7% που κατέγραψε νωρίτερα, υποχωρόντας στο νέο ιστορικό χαμηλό των 42 λιρών ανά δολάριο. Τα κρατικά 10ετή ομόλογα σημείωσαν πτώση, στέλνοντας τις αποδόσεις τους 139 μονάδες βάσης υψηλότερα στο 29,58%.

Σημειώνεται ότι ο Ιμάμογλου, δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, συνελήφθη στο σπίτι του το πρωί της Τετάρτης, μία ημέρα μετά την ακύρωση του πανεπιστημιακού του πτυχίου. Πρόκειται για μια κίνηση που θα μπορούσε να τον εμποδίσει να αναμετρηθεί με τον Ερντογάν στις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Οι πολιτικές εξελίξεις συνήθως επιβαρύνουν τις τουρκικές μετοχές, καθώς η αγορά της χώρας κυριαρχείται κυρίως από εγχώριους επενδυτές, οι οποίοι αντιδρούν σε περιόδους μεταβλητότητας. Οι ντόπιοι επενδυτές κατέχουν περίπου το 62,5% των τουρκικών μετοχών, σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο.

«Τα τουρκικά περιουσιακά στοιχεία δέχονται ισχυρές πιέσεις», δήλωσε ο Piotr Matys, ανώτερος αναλυτής στην In Touch Capital Markets. «Για ορισμένους επενδυτές είναι επίσης μια υπενθύμιση ότι ο πρόεδρος Ερντογάν σκοπεύει να σφίξει ακόμη περισσότερο τη λαβή του στην εξουσία προσπαθώντας να εμποδίσει τον μεγαλύτερο πολιτικό του αντίπαλο να κατέβει στις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν το 2028, αν και δεν αποκλείεται να υπάρξουν πρόωρες κάλπες».

Οι πολιτικές εξελίξεις διακόπτουν το θετικό κλίμα των παγκόσμιων επενδυτών για τα περιουσιακά στοιχεία της χώρας, εν μέσω στοιχημάτων ότι η Τουρκία θα επηρεαζόταν λιγότερο από τη μεταβλητότητα που προκαλείται από τους εμπορικούς πολέμους. Η καλύτερη από την αναμενόμενη μέτρηση του πληθωρισμού τον Φεβρουάριο, η μείωση των επιτοκίων και οι ελπίδες για στενότερους δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν δώσει ώθηση στο να εισέλθουν οι τουρκικές μετοχές σε bull market νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Πηγή: skai.gr

