Για το πώς οδηγήθηκε στη σύλληψη ο Εκρέμ Ιμάμογλου και τι σημαίνει ένα τέτοιο γεγονός για την Τουρκία, μίλησε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης. «Είναι μια πολύ μεγάλη και δραματική εξέλιξη που αποδεικνύει ότι ο πρόεδρος Ερντογάν είναι αποφασισμένος να παραμείνει στην εξουσία για πάντα», επεσήμανε αρχικά.

«Έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Ιμάμογλου επρόκειτο την Κυριακή που μας έρχεται να ανακηρυχθεί επίσημα προεδρικός υποψήφιος των κεμαλιστών του τουρκικού ρεπουμπλικανικού κόμματος. Είναι κάτι που η Αξιωματική Αντιπολίτευση έσπευσε να κάνει νωρίς, οι προεδρικές εκλογές είναι για το 2028, προκειμένου να πιέσει τον Ερντογάν περαιτέρω για πρόωρες εκλογές. Ενόψει αυτού του ενδεχομένου της επίσημης ανακήρυξης του Ιμάμογλου, ενός από τους πιο δημοφιλούς πολιτικούς της Τουρκίας, ο οποίος πρόσφατα επανεκλέχθηκε δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης με πολύ μεγάλη διαφορά 11 μονάδων, έχει έρθει ένας ορυμαγδός ποινικών διώξεων».

«Χθες του ακύρωσαν το πτυχίο από το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης έτσι απλά. Εδώ υπάρχει κι ένα κωμικό στοιχείο, καθώς γνωρίζουμε ότι τα ακαδημαϊκά του προέδρου Ερντογάν δεν ήταν το φόρτε του. Μπορεί να έχει πάρει πολλά πτυχία επί τιμή, μπορεί να υπάρχει πανεπιστήμιο στην πατρίδα του με το όνομά του, αλλά ο ίδιος δεν είναι ο υπερσπουδαγμένος. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια σχετική ρήτρα στο τουρκικό Σύνταγμα ότι πρέπει να έχεις πτυχίο ανώτατης σχολής για την προεδρία», υπογράμμισε ο κ. Καιρίδης και συνέχισε:

«Αυτό ήταν χθες. Σήμερα τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο σοβαρά. Έρχεται ο Εισαγγελέας να διατάξει τη σύλληψη και την κράτηση του Ιμάμογλου για υποθέσεις πολύ πριν γίνει δήμαρχος. Τώρα γιατί το κάνει αυτό ο Ερντογάν; Για ένα πάρα πολύ απλό λόγο: ο Ερντογάν αυτήν τη στιγμή έχει τεράστια κάμψη στη δημοτικότητά του, δεν είναι δημοφιλής. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, χάνει έναντι των πάντων. Οποιοσδήποτε να ήταν απέναντί του, ο Ερντογάν θα ήταν δεύτερος και ο λόγος είναι ο πληθωρισμός. Μιλάμε για τα στοιχεία του Ιανουαρίου του 2025 από τον ΟΟΣΑ, όπου η Τουρκία έχει με τεράστια διαφορά τον μεγαλύτερο πληθωρισμό τροφίμων, πάνω από 41,8%».

«Έχουμε αποδημοκρατικοποίηση της Τουρκίας»

Ερωτηθείς για το αν η σύλληψη Ιμάμογλου θα επηρεάσει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, ο κ. Καιρίδης έκανε λόγο για μια διαδικασία «αποδημοκρατικοποίησης» της Τουρκίας, όπως και «απόκλισης από το ευρωπαϊκό κεκτημένο», που αποτελεί προϋπόθεση για την όποια ένταξη. «Αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει στον ορίζοντα τίποτα θετικό για ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

«Σύμφωνα με όλες τις έρευνες, η Τουρκία δεν είναι δημοκρατία. Είναι ένα υβριδικό καθεστώς που ναι μεν έχει εκλογές, αλλά δεν έχει όλες τις άλλες εγγυήσεις που χρειάζεται μια ώριμη φιλελεύθερη δημοκρατία, όπως την ξέρουμε στη Δύση και όπως είναι σίγουρα με βάση τις κατατάξεις η Ελλάδα», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

