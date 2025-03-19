Ανοικτή είναι και πάλι η εφαρμογή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το Ε9, προκειμένου οι φορολογούμενοι να διορθώσουν τυχόν λάθη που εντόπισαν στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ, για να ακολουθήσει στη συνέχεια νέα εκκαθάριση του φόρου από τη φορολογική αρχή, με τα σωστά στοιχεία, τα οποία θα οδηγήσουν και σε «ελαφρύτερο» λογαριασμό.

Όσο νωρίτερα γίνει η υποβολή αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων έτους 2025, τόσο γρηγορότερα θα καταφθάσει και το νέο εκκαθαριστικό, για να πληρωθεί σε έως και 12 δόσεις ο ΕΝΦΙΑ του τρέχοντος έτους, αρχής γενομένης με την καταβολή της πρώτης δόσης έως τις 31 Μαρτίου.

Τα «μυστικά» του Ε9 για τα ακίνητα είναι πολλά και είναι εύκολο να γίνουν παραλείψεις και λάθη, τα οποία στοιχίζουν στην τσέπη του ιδιοκτήτη.

Δείτε τον λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ και αν θεωρείτε ότι το εκκαθαριστικό είναι «φουσκωμένο» ελέγξτε έναν προς έναν τους κωδικούς του Ε9.

Τα περισσότερα λάθη εντοπίζονται στα εμπράγματα δικαιώματα (πλήρη ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία), τα ημιτελή κτίσματα και τα αγροτεμάχια με κτίσματα. Ο νόμος για τον ΕΝΦΙΑ προβλέπει ότι σε περίπτωση κατά την οποία μέσα σε ένα αγροτεμάχιο υφίσταται κτίσμα το οποίο χρησιμοποιείται ως κατοικία, ο φόρος του αγροτεμαχίου πενταπλασιάζεται. Αν το κτίσμα δεν είναι κατοικία, αλλά γεωργικό κτίσμα ή αποθήκη ή επαγγελματική στέγη, ο φόρος υπολογίζεται κανονικά.

Στα στοιχεία για τα εμπράγματα δικαιώματα, υπάρχουν περιπτώσεις φορολογουμένων που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία επί ακινήτων και κινδυνεύουν να χρεωθούν με επιπλέον φόρο, καθώς στο Ε9 δεν δήλωσαν ψιλή κυριότητα ή επικαρπία αλλά πλήρη κυριότητα.

Επίσης, στα στοιχεία των ποσοστών συνιδιοκτησίας έχουν διαπιστωθεί περιπτώσεις που αυτό δεν αναγράφεται με αποτέλεσμα το σύστημα να θεωρεί ότι είναι στο 100%, ενώ το ποσοστό είναι μικρότερο.

Στις επιφάνειες των κύριων και των βοηθητικών χώρων του ακινήτου. Στους βοηθητικούς χώρους ο ΕΝΦΙΑ είναι μειωμένος κατά 90%, αλλά αν αναγραφούν συνολικά μαζί με τους χώρους της κύριας κατοικίας, τότε ο φορολογούμενος πληρώνει αυξημένο ΕΝΦΙΑ.

Πολλά τα λάθη και στους ημιυπαίθριους χώρους. Αν έχουν νομιμοποιηθεί ημιυπαίθριοι χώροι της κατοικίας τότε, θα πρέπει να δηλωθεί το νέο εμβαδόν της κατοικίας.

Οι φορολογούμενοι που έχουν στην κατοχή τους κενά ημιτελή κτίσματα, τα οποία δεν έχουν ακόμη ηλεκτροδοτηθεί ή ηλεκτροδοτούνται με εργοταξιακό ρεύμα, δικαιούνται έκπτωσης 60% στον ΕΝΦΙΑ. Για διορθώσεις στην εικόνα της ακίνητης περιουσίας οι φορολογούμενοι θα πρέπει να κάνουν 10 βήματα με το πρώτο να αφορά στη δημιουργία δήλωσης Ε9 για να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις της περιουσιακής κατάστασης και το τελευταίο στην οριστική υποβολή.

Φέτος ο φόρος ακινήτων μπορεί να εξοφληθεί: εφάπαξ χωρίς κάποια έκπτωση, σε 12 μηνιαίες άτοκες δόσεις με την πρώτη τέλος Μαρτίου και την τελευταία τον Φεβρουάριο του 2026, και εναλλακτικά σε 24 έντοκες μηνιαίες δόσεις, εντάσσοντας την οφειλή στην πάγια ρύθμιση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.