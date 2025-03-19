Συνελήφθη ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, μαζί με άλλους δεκάδες συνεργάτες του.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι εισαγγελείς εξέδωσαν εντάλματα σύλληψης για συνολικά 106 πρόσωπα. Εκτός από τον επικεφαλής του μητροπολιτικού δήμου της Κωνσταντινούπολης Ιμάμογλου, συνελήφθησαν επίσης οι δήμαρχοι δύο μεγάλων περιφερειακών δήμων της Κωνσταντινούπολης (Σισλί, Μεϊλικντουζού).

Ο Ιμάμογλου συνελήφθη σε αστυνομική επιχείρηση με τη συμμετοχή 3.000 αστυνομικών ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες βρίσκεται στη διεύθυνση ασφαλείας της Κωνσταντινούπολης, την ώρα που οι αστυνομικοί ψάχνουν όλο το σπίτι του δημάρχου.

Σε μήνυμά του μέσω της πλατφόρμας X, ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, λίγο πριν τη σύλληψή του και ενώ ντύνεται για να παραδοθεί στους αστυνομικούς, αναφέρει:

«Το λέω με μεγάλη λύπη, πως μια χούφτα ανθρώπων επιχειρούν να καταπατήσουν τη λαϊκή βούληση, σε αυτή την κακία τους εμπλέκουν και τους αγαπημένους μου αστυνομικούς και τις δυνάμεις ασφαλείας. Έχουν συγκεντρωθεί μπροστά από την κατοικία μου, έξω από την κατοικία των 16 εκατομμυρίων κατοίκων της Κωνσταντινούπολης. Εκατοντάδες αστυνομικοί. Είμαστε αντιμέτωποι με μια μεγάλη τυραννία. Να ξέρετε πως δεν θα υποκύψω. Σας αγαπώ όλους. Τον εαυτό μου τον παραδίδω στον λαό μου. Ο λαός μου να ξέρει πως θα σταθώ όρθιος. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι με εκείνο το άτομο και όσους μαζί του χρησιμοποιούν αυτές τις δυνάμεις σαν να είναι δικά τους εργαλεία».

Εμμέσως πλην σαφώς, ο Ιμάμογλου άφησε να εννοηθεί πως οι διώξεις σε βάρος του και η επιχείρηση για τη σύλληψή του έχουν πολιτικά κριτήρια και ιθύνοντα νου τον πρόεδρο.

Συνεργάτες του επιβεβαίωσαν κατόπιν σε διεθνή πρακτορεία ειδήσεων ότι ο δήμαρχος συνελήφθη και οδηγήθηκε σε εγκατάσταση της αστυνομίας.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, που επικαλέστηκαν ανακοίνωση της εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης, ο κ. Ιμάμογλου κατηγορείται πως είναι «επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης με κερδοσκοπικό σκοπό»· και, στο πλαίσιο χωριστής έρευνας, κατηγορείται πως παρείχε «βοήθεια» στο PKK, το αυτονομιστικό κίνημα Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν, που χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από την Άγκυρα.

Σύμβουλος του κ. Ιμάμογλου για θέματα μέσων ενημέρωσης, ο Μουράτ Ονγκούν, έκανε γνωστό μέσω X ότι τέθηκε υπό κράτηση χωρίς να του εξηγηθούν οι λόγοι.

Σύμφωνα με το CNN Türk πέρα από το ότι οι εισαγγελείς του προσάπτουν πως είναι επικεφαλής «εγκληματικής» οργάνωσης του προσάπτονται επίσης δωροληψία και ότι έστησε μειοδοτικούς διαγωνισμούς.

Δεκάδες αστυνομικοί με εξαρτύσεις αντιμετώπισης ταραχών βρίσκονταν γύρω από το σπίτι του δημάρχου, ηγετικής μορφής της αντιπολίτευσης, επιβεβαίωσαν πλάνα που μετέδωσε το CNN Türk. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, αστυνομικοί έκαναν έρευνα στην κατοικία του κ. Ιμάμογλου και ο ίδιος τέθηκε κατόπιν υπό κράτηση.

Σε βάρος του αιρετού, μαύρου προβάτου της προεδρίας, αναμένεται να ασκηθούν βαριές κατηγορίες, πάντα κατά το CNN Türk: του προσάπτεται πως είναι επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης, ενέχεται σε δωροληψία, ότι έστησε μειοδοτικούς διαγωνισμούς και πως παρείχε υποστήριξη σε «τρομοκρατική» οργάνωση.

Η σύλληψη έγινε έπειτα από τεράστια αστυνομική επιχείρηση στο σπίτι του Εκρέμ Ιμάμογλου, την επομένη της απόφασης πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης να ακυρώσει το πτυχίο του δημάρχου, αποκλείοντας στην πράξη το δημοφιλές στέλεχος της αντιπολίτευσης από το να θέσει υποψηφιότητα στην επόμενη προεδρική κούρσα (κανονικά οι επόμενες εκλογές δεν θα διεξαχθούν παρά το 2028, ωστόσο ενδέχεται να προκηρυχθούν πρόωρα). Το πανεπιστημιακό πτυχίο είναι αναγκαία προϋπόθεση για να εκλεγεί και να αναλάβει οποιοσδήποτε το αξίωμα του προέδρου της Τουρκίας.

Αντιδρώντας στη σύλληψη του στελέχους του, το CHP κατήγγειλε «απόπειρα πραξικοπήματος εναντίον του επόμενου προέδρου μας».

Οι αρχές της Κωνσταντινούπολης έκλεισαν δρόμους στην πόλη και απαγόρευσαν τις διαδηλώσεις για τέσσερις ημέρες, ενώ μετά δυσκολίας εξασφαλίζεται πρόσβαση σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης σήμερα το πρωί.

Η παράταξη του δημάρχου, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP, αξιωματική αντιπολίτευση), θα οργανώσει εσωκομματικές εκλογές την Κυριακή. Ο Εκρέμ Ιμάμογλου θεωρείται το μεγάλο φαβορί για να είναι υποψήφιός του στις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Ο Ιμάμογλου είναι ο ισχυρότερος υποψήφιος, έναντι του νυν προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο δήμαρχος του μητροπολιτικού δήμου της Κωνσταντινούπολης κατηγορείται για «πλαστογραφία επίσημων εγγράφων» με βάση έκθεση που συνέταξε το Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης (YΟK) της Τουρκίας, σύμφωνα με την οποία η μετεγγραφή του το 1990 στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης δεν ήταν νόμιμη, επειδή το πανεπιστήμιο στην κατεχόμενη Κύπρο, όπου έκανε την αρχική εγγραφή του, δεν αναγνωριζόταν επισήμως την εποχή εκείνη από τις τουρκικές αρχές.

Μαζί με τον Ιμάμογλου ακυρώθηκαν οι τίτλοι σπουδών άλλων 28 ατόμων που εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία.

Οι δικηγόροι του Ιμάμογλου επιμένουν πάντως ότι η απόφαση αυτή της συγκλήτου του πανεπιστημίου είναι άκυρη, καθώς αρμόδια για τη λήψη μίας τέτοιας απόφασης είναι η διοίκηση της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, από την οποία αποφοίτησε ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης.

