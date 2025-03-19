Τα μυστικά της φορολογικής δήλωσης - Όλες οι λεπτομέρειες για τη δήλωση ακινήτων και τη χρήση τους

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Η ΑΑΔΕ άνοιξε έγκαιρα την πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έκατσε στη συνέχεια με τα…χέρια σταυρωμένα.



Εκτός από την προσυμπλήρωση περισσότερων από 1,3 εκατ. δηλώσεων, μία μόλις ημέρα μετά το άνοιγμα της πλατφόρμας, εξέδωσε έναν αναλυτικό οδηγό 70 ερωτήσεων-απαντήσεων προκειμένου οι λογιστές ή οι ίδιοι οι φορολογούμενοι αν θέλουν να το «τολμήσουν» να υποβάλλουν χωρίς λάθη και παραλείψεις τη φορολογική δήλωση.

Ένας μεγάλος αριθμός των ερωταπαντήσεων αφορά τη σωστή αποτύπωση των ακινήτων και τη χρήση τους.

Πώς συμπληρώνεται η ιδιοκατοίκηση

Με την επιλογή του πλαισίου της διεύθυνσης των κατοικιών, εμφανίζεται ένας υποπίνακας στον οποίο δίνεται η δυνατότητα να εμφανιστεί είτε η περσινή δήλωση ακινήτων είτε το Ε9.

Ο φορολογούμενος δηλώνει σε ποια ακίνητα ιδιοκατοικεί και ταυτόχρονα τα χαρακτηρίζει (κύρια - 1η δευτερεύουσα - 2η δευτερεύουσα - λοιπές - αυτοτελείς βοηθητικοί χώροι), τα καταχωρεί και στη συνέχεια επιλέγει «Μεταφορά στη Δήλωση».

Για μισθωμένη κύρια κατοικία πρέπει να επιλεχθεί ο κωδικός 203 και η ένδειξη «Μισθωμένη». Στη συνέχεια πρέπει να συμπληρωθεί και ο πίνακας 6.9

Για μισθωμένη δευτερεύουσα κατοικία πρέπει να επιλεχθεί ο κωδικός 207 ή 209 και η ένδειξη «Μισθωμένη». Στη συνέχεια στον πίνακα 6.11 και στον κωδικό 417 πρέπει να συμπληρωθεί ο ΑΦΜ του εκμισθωτή και στους κωδικούς 419-420 το ενοίκιο της δευτερεύουσας ή της εξοχικής κατοικίας.

Εάν δεν εμφανίζονται τα ακίνητα που ο φορολογούμενος επιθυμεί να δηλώσει, τότε πρέπει να επιλέξει την εισαγωγή νέου ακινήτου και να καταχωρίσει τα στοιχεία του.

Αλλαγή κύριας κατοικίας

Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος άλλαξε κύρια κατοικία μέσα στο 2024, επιλέγει το πλαίσιο της διεύθυνσης της κύριας κατοικίας, εισάγει τα στοιχεία της τωρινής, την καταχωρεί και στη συνέχεια επιλέγει «Μεταφορά στη Δήλωση».

Στη συνέχεια, θα επιλέξει την τελευταία κύρια κατοικία και ξανά θα επιλέξει «Μεταφορά στη Δήλωση».

Τα στοιχεία της τελευταίας κύριας κατοικίας θα εμφανισθούν στον πίνακα 5.1α, ενώ το ποσό της αντικειμενικής δαπάνης της άλλης κύριας κατοικίας, θα μεταφερθεί στον κωδικό 707 για τον υπόχρεο και 708 για τον/τη Σύζυγο. Χρειάζεται προσοχή στα μηνύματα που εμφανίζονται κατά την εισαγωγή των στοιχείων των ακινήτων.

Διαγραφή ακινήτου

Στον πίνακα 5.1 της ιδιοκατοίκησης εμφανίζεται ακίνητο που πλέον έχει πωληθεί. Σε αυτή την περίπτωση ο φορολογούμενος διαγράφει το ακίνητο πατώντας στο πεδίο διαγραφής και στη συνέχεια επιλέγει «Μεταφορά στη Δήλωση».

Αλλαγή στοιχείων ακινήτων

Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος διαφωνεί με κάποιο ή κάποια από τα στοιχεία των ακινήτων του, πρέπει πρώτα να διαγράψει τα ακίνητα και μετά να ξαναεισάγει με τα σωστά στοιχεία. Οι αλλαγές αφορούν αποκλειστικά τη φορολογική του δήλωση και δεν επηρεάζουν την περιουσιακή του κατάσταση.

Μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα

Η διακοπή ηλεκτροδότησης δεν σημαίνει ότι το ακίνητο παύει να έχει αριθμό παροχής. Μπορεί να βρεθεί είτε στον μετρητή κατανάλωσης είτε σε παλιότερους λογαριασμούς.

Αν δεν υπάρχει μετρητής στον αντίστοιχο κωδικό πρέπει να συμπληρωθεί ο εννιαψήφιος 999999999.

Φιλοξενούμενοι

Σε περίπτωση φιλοξενίας, πρέπει να συμπληρωθεί στον υποπίνακα του κωδικού 801 ο ΑΦΜ του προσώπου που φιλοξενεί τον φορολογούμενο, η επιφάνεια σε τ.μ., ο αριθμός παροχής ρεύματος της οικίας και οι μήνες φιλοξενίας.

Εάν το πρόσωπο που φιλοξενεί έχει ήδη υποβάλλει φορολογική δήλωση και δεν έχει δηλώσει τη φιλοξενία, θα πρέπει να προηγηθεί η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.



Για να δηλώσει ο φορολογούμενος τα πρόσωπα που φιλοξενεί, στον κωδικό 007-008 ανοίγει υποπίνακας στον οποίο συμπληρώνει τον ΑΦΜ του προσώπου που φιλοξενεί, την επιφάνεια σε τ.μ., τον αριθμό παροχής ρεύματος της οικίας και τους μήνες της φιλοξενίας.



Για τα εξαρτώμενα τέκνα που δηλώνονται στον πίνακα 8, δεν απαιτείται αποδοχή φιλοξενίας.

Χωριστή δήλωση με σύζυγο

Σε περίπτωση φορολογουμένου που έχει επιλέξει την υποβολή χωριστής δήλωσης με τον/τη σύζυγο και το ακίνητο ανήκει στον/στην σύζυγο, στον υποπίνακα του κωδικού 801 θα επιλέξει τη συνοίκηση με σύζυγο και στο πεδίο ΑΦΜ θα συμπληρώσει τον ΑΦΜ του/της συζύγου που ανήκει το ακίνητο. Ο/Η σύζυγος στον οποίο ανήκει το ακίνητο δεν θα δηλώσει στον κωδικό 007 ότι φιλοξενεί τον/τη Σύζυγο.

Δωρεάν παραχώρηση κατοικίας

Αυτός που το παραχωρεί, το δηλώνει μόνο στο Ε2 σαν δωρεάν παραχώρηση.

Αυτός που το κατοικεί, το δηλώνει στον πίνακα 5.1α επιλέγοντας τον κωδικό 203 (δωρεάν παραχωρημένη κατοικία) και συμπληρώνει υποχρεωτικά τον ΑΦΜ του παραχωρητή.

Ενοίκια

Στις περιπτώσεις περισσότερων από 3 εκμισθωτών,

Στον υποπίνακα του κωδικού 801 συμπληρώνονται οι ΑΦΜ των εκμισθωτών και το ποσό ενοικίου που αντιστοιχεί στον καθένα. Εάν οι εκμισθωτές είναι περισσότεροι από τρεις, στις δύο πρώτες σειρές συμπληρώνονται οι δύο εκμισθωτές με τα μεγαλύτερα ποσοστά ιδιοκτησίας και τα ποσά ενοικίου που τους κατεβλήθησαν και στην επόμενη σειρά στον κωδικό 815 το ποσό που κατεβλήθη μέσα στο 2024 συνολικά στους υπόλοιπους εκμισθωτές, χωρίς να εμφανίζονται το ονοματεπώνυμο και ο ΑΦΜ τους.

