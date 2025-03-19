To μήνυμα πως όσοι οργάνωσαν τη σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου «θα λογοδοτήσουν στον λαό» έστειλε η σύζυγός του, Ντιλέκ, στις πρώτες δηλώσεις της μετά από όσα συνέβησαν σήμερα τα ξημερώματα.

Η Ντιλέκ Ιμάμογλου έκανε λόγο για «αστείες κατηγορίες» προσθέτοντας ότι «κανείς δεν μπορεί να σωπάσει απέναντι σε μια τέτοια αδικία».

«Οι αστυνομικοί ήρθαν τα ξημερώματα. Έχω μια 13χρονη κόρη και παρά τα όσα συνέβησαν, μου είπε ότι θα πάει στο σχολείο και θα συνεχίσει τη ζωή της» είπε αρχικά η σύζυγος του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης.

«Χθες του ακύρωσαν παράνομα το πτύχιο. Περιμέναμε μια τέτοια εξέλιξη; Είμαστε ακόμα ένα κράτος δικαίου, ακόμα και αν αυτό είναι στα χαρτιά. Λες ότι αυτό δεν είναι δυνατόν, μετά βλέπεις ότι μπαίνεις σε μια νέα διαδικασία. Μια τέτοια είναι αυτό που συνέβη σήμερα το πρωί. Πρώτα σε συλλαμβάνουν και μετά προσπαθούν να βρουν αποδείξεις. Είναι αστείες οι κατηγορίες περί εγκληματικής οργάνωσης. Υπάρχουν αρκετές βρώμικες πληροφορίες που δίνονται« συνέχισε η Ντιλέκ Ιμάμογλου και κατέληξε:

«Ο Εκρέμ έχει εμπιστοσύνη στον λαό και ο λαός θα καταλογίσει ευθύνες μια μέρα. Γιατί κανείς δεν μπορεί να μείνει σιωπηλός απέναντι σε μια τέτοια αδικία».

