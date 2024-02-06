Το ευρώ υποχωρεί οριακά 0,02%, στα 1,0741 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή πτώση σε ποσοστό 0,02% και διαμορφώνεται στα 1,0741 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 159,4750 γεν, στο 0,8544 με τη στερλίνα και στο 0,9365 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,09% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 148,5130 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,26% και διαμορφώνεται στα 1,2568 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

