Τα εγκαίνια του ανακαινισμένου, κεντρικού θησαυροφυλακίου της Τράπεζας της Ελλάδας έγιναν χθες, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η Τράπεζα της Ελλάδας απέκτησε νέο θησαυροφυλάκιο στο οποίο θα τοποθετηθούν όλα τα αποθέματα χρυσού της κεντρικής Τράπεζας.

Σήμερα το 47% του χρυσού που διαθέτει η χώρα μας τηρείται στην Ελλάδα, με το υπόλοιπο να μοιράζεται μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών (29%), Βρετανίας (20%) και Ελβετίας (4%).

Στην προσφώνησή του, ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας δήλωσε ότι ο χρυσός για τους πολίτες, δεν αποτελεί πλέον μέσο συναλλαγών, αλλά καταφύγιο αξίας σε συνθήκες αβεβαιότητας και κρίσης.

Δεν είναι τυχαίο ότι η ζήτηση χρυσού εκτοξεύθηκε την περίοδο της μεγάλης χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.