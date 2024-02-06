Τα εγκαίνια του ανακαινισμένου, κεντρικού θησαυροφυλακίου της Τράπεζας της Ελλάδας έγιναν χθες, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
Η Τράπεζα της Ελλάδας απέκτησε νέο θησαυροφυλάκιο στο οποίο θα τοποθετηθούν όλα τα αποθέματα χρυσού της κεντρικής Τράπεζας.
Σήμερα το 47% του χρυσού που διαθέτει η χώρα μας τηρείται στην Ελλάδα, με το υπόλοιπο να μοιράζεται μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών (29%), Βρετανίας (20%) και Ελβετίας (4%).
Στην προσφώνησή του, ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας δήλωσε ότι ο χρυσός για τους πολίτες, δεν αποτελεί πλέον μέσο συναλλαγών, αλλά καταφύγιο αξίας σε συνθήκες αβεβαιότητας και κρίσης.
Δεν είναι τυχαίο ότι η ζήτηση χρυσού εκτοξεύθηκε την περίοδο της μεγάλης χρηματοπιστωτικής κρίσης.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.