Το ευρώ υποχωρεί 0,19%, στα 1,0929 δολάρια

Το ευρώ βρίσκεται στα 158,5110 γεν, στο 0,8623 με τη στερλίνα και στο 0,9316 με το ελβετικό φράγκο.

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,19% και διαμορφώνεται στα 1,0929 δολάρια.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,36% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 145,0700 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,11% και διαμορφώνεται στα 1,2671 δολάρια.

