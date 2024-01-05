Το ευρώ υποχωρεί 0,19%, στα 1,0929 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,19% και διαμορφώνεται στα 1,0929 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 158,5110 γεν, στο 0,8623 με τη στερλίνα και στο 0,9316 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,36% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 145,0700 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,11% και διαμορφώνεται στα 1,2671 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.