Σκυλακάκης στον ΣΚΑΪ 100,3: Πάνω από το 70% των καταναλωτών πέρασε αυτόματα στο πράσινο τιμολόγιο ρεύματος

«Για τον Ιανουάριο, το μεγαλύτερο κομμάτι των καταναλωτών, πάνω από το 70%, έχει περάσει αυτόματα στο πράσινο τιμολόγιο, καθώς δεν έκαναν καμία επιλογή τιμολογίου» ανέφερε στον ΣΚΑΙ ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης.

Ο κ. Σκυλακάκης ανέφερε ότι το 42% περίπου των νοικοκυριών θα έχει επιδότηση. Πρόκειται για τους πολύτεκνους, αυτούς με τα κοινωνικά τιμολόγια αλλά και αυτούς οι οποίοι λαμβάνουν την επιδότηση θέρμανσης.

Πρόσθεσε ότι για όλες αυτές τις κατηγορίες, για τον Ιανουάριο, οι τιμές θα είναι σε προ κρίσης επίπεδα.

Ο υπουργός ανέφερε ότι για να έχουμε καλές τιμές τον Ιανουάριο συνέβαλαν τρεις παράγοντες: η πτώση των τιμών αερίου διεθνώς, ο ήπιος χειμώνας και ο ανταγωνισμός.

Κληθείς να κάνει προβλέψεις για το πώς θα κινηθεί η ενεργειακή αγορά αυτόν χειμώνα, ο υπουργός απέφυγε να κάνει εκτιμήσεις, σημειώνοντας ότι οι ενεργειακές αγορές επηρρεάζονται και από τη γεωπολιτική.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.