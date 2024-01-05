Αυξήθηκαν τα επιτόκια καταθέσεων και δανείων τον Νοέμβριο 2023 σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος

Αυξήθηκαν τα επιτόκια χορηγήσεων και καταθέσεων τον Νοέμβριο 2023 με αποτέλεσμα το μεταξύ τους περιθώριο να παραμείνει αμετάβλητο στο 5,92%.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια των νέων καταθέσεων και νέων δανείων αυξήθηκαν στο 0,50% και 6,25% αντίστοιχα με αποτέλεσμα το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων να παραμείνει σχεδόν αμετάβλητο στο 5,92%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,03%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,22%.

Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 1,79%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,14%.

Στο σκέλος των δανείων το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,96%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 12,61%, ενώ το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο παρέμεινε αμετάβλητο στο 5,10%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 6,87%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο στο 7,77%.

Το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 11 μονάδες βάσης, το Νοέμβριο του 2023, και διαμορφώθηκε στο 6,04%. Το μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αυξήθηκε κατά 26 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,23%.

Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,79%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 39 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,15%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,04%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

