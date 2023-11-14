Ρεκόρ εισαγωγών σε φρούτα και λαχανικά φέτος: Τι εισάγουμε περισσότερο

Κατά 15,97% είναι αυξημένες οι εισαγωγές φρούτων και λαχανικών το 10μηνο του 2023 έναντι του ίδιου διαστήματος του 2022, σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής, Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυμών INCOFRUIT-HELLAS.

Οι ποσότητες που εισήλθαν στη χώρα μας αυτό το διάστημα ανήλθαν σε 547,34 χιλιάδες τόνους έναντι των 471,95 χιλιάδων τόνων το 2022, με το 74% εξ' αυτών να προέρχονται από χώρες εκτός των «27» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, συγκριτικά με το δεκάμηνο του 2019, χρονιά που αποτέλεσε ρεκόρ με εισαγωγές 511.171 τόνων, το 2023 αναμένονται αυξημένες κατά 7,1% λόγω και του ρεκόρ αφίξεων τουριστών στη χώρα μας.

«Η εισαγωγή νωπών φρούτων και λαχανικών δείχνει συνεχή ανάπτυξη του ξένου ανταγωνισμού τόσο στην χώρα μας όσο και στις λοιπές κοινοτικές αγορές» δήλωσε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Ειδικός Σύμβουλος του Συνδέσμου, Γιώργος Πολυχρονάκης υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων ότι: «Είναι απαραίτητο τα τρόφιμα που προέρχονται από τρίτες χώρες να πληρούν τις ίδιες ποιοτικές προδιαγραφές που απαιτούνται για τους παραγωγούς (γεωργούς και κτηνοτρόφους) της Ε.Ε., με ίσες συνθήκες εργασίας και ίδια χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων».

Αναλυτικά οι εισαγωγές με βάση τα κυριότερα προϊόντα

* Πατάτες: 191.218 τόνοι το δεκάμηνο του 2023 έναντι 160.431 τόνων το 2022 (+19,2%) προερχόμενες (βάσει στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ 9μηνου) κατά 77,5% από Αίγυπτο, Κύπρο και Γαλλία.

* Μπανάνες: 190.588 τόνοι τους δέκα μήνες του 2023 έναντι 172.354 τόνων το 2022 (10,6%) προερχόμενες κατά 91,3% από Ισημερινό. Ακολουθούν Κόστα Ρίκα και Γουατεμάλα.

* Κρεμμύδια: 25.262 τόνοι το 10μηνο του τρέχοντος έτους, έναντι 6.575 τόνων πέρσι (284,2%) προερχόμενοι κατά 40% από την Αίγυπτο, ενώ ακολουθούν Ινδία και Αυστρία.

* Ντομάτες: 23.508 τόνοι το ίδιο διάστημα φέτος έναντι 14.959 τόνων το 2022 (57,2%) προερχόμενες κατά 39,8% από Τουρκία, που εκτιμάται μόνο για τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο στους 6.500 τόνους, με μ.ο. 0,96 ευρώ/κιλό. Ακολουθεί η Πολωνία και η Ολλανδία. Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο «οι εισαχθείσες ποσότητες καταγράφουν ήδη υπέρβαση των ετήσιων εισαγωγών ντομάτας της χώρας μας την τελευταία εξαετία».

* Πιπεριές: 4.864 τόνοι πιπεριές/γλυκοπιπεριές έναντι 5.548 τόνων το 2022 (-12,3%) προερχόμενες κατά 36,4% από Ολλανδία και ακολουθούν Τουρκία και Ολλανδία.

* Λεμόνια: 22.543 τόνοι τους δέκα πρώτους μήνες του 2023 έναντι 24.043 τόνων το 2022 (-6,2%) προερχόμενα κατά 43,4% από Αργεντινή και ακολουθούν Νότια Αφρική και Αίγυπτος.

* Μήλα: 8.650 τόνοι το δεκάμηνο του τρέχοντος έτους έναντι 9.180 τόνων πέρυσι (-5,8%) προερχόμενα κατά 38,3% από Ιταλία, ενώ ακολουθούν Πολωνία και Γερμανία.

* Ακτινίδια: 1.961 τόνοι το διάστημα Ιανουάριος-Οκτώβριος 2023 έναντι 1.635 τόνων το 2022 (+19,9%) προερχόμενα κατά 18,1% από Ιταλία, ενώ ακολουθούν Ολλανδία και Ισπανία.

Αυξημένες 35,56% οι εισαγωγές μόνο τον Οκτώβριο

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής, Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυμών INCOFRUIT-HELLAS, οι εισαγωγές τον φετινό Οκτώβριο αυξήθηκαν κατά 35,56% συγκριτικά με τον ίδιο μήνα του 2022.

Συγκεκριμένα, οι εισαγόμενες ποσότητες ανήλθαν σε 48.381 τόνους έναντι των 35.689 τόνων του 2022, με τις περισσότερες από αυτές να εντοπίζονται στις μπανάνες, με την αύξηση να ανέρχεται σε 2,7% (18.556 τόνοι τον Οκτώβριο 2023 - 18.068 τόνοι Οκτώβριος 2022). Ακολουθούν οι πατάτες με 11.552 τόνους έναντι των 7.100 τόνων του περσινού Οκτωβρίου (+62,7%), τα μήλα με 3.516 τόνους έναντι των 817 τόνων τον Οκτώβριο του 2022 (+330%), οι ντομάτες με 2.492 τόνους έναντι των 1.382 τόνων τον Οκτώβριο του περασμένου έτους και τα λεμόνια, με εισαγωγές 1.202 τόνων έναντι των 295 τόνων πέρυσι (+307%).

Τέλος, ο κ. Πολυχρονάκης χαιρέτησε την «απόρριψη τριών φορτίων εισαχθέντων λεμονιών από την Τουρκία λόγω υπερβολικής παρουσίας φυτοφαρμάκων, με την προτροπή εντονότερης δραστηριοποίησης των αρμοδίων ελληνικών υπηρεσιών, για έλεγχο των διακινουμένων στην Χώρα μας νωπών φρούτων και λαχανικών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

