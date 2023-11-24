Οι Έλληνες ξοδεύουν σαν να μην υπάρχει αύριο με χρήματα που δεν δηλώνουν

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Τεράστιες διαφορές ανάμεσα σε δηλωθέντα εισοδήματα και κατανάλωση στην Ελλάδα -οι οποίες δεν εξηγούνται εύκολα, αν κιόλας μπορούν να εξηγηθούν και φυσικά αποτελούν ενδείξεις σημαντικής φοροδιαφυγής- δείχνουν τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς το 2022.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η συνολική κατανάλωση των Ελλήνων το 2022 έφτασε τα 154,1 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή με βάση τις φορολογικές δηλώσεις του 2022 -για τα εισοδήματα του 2021- φορολογήθηκαν για 84,2 δισ. ευρώ δηλωθέντων εισοδημάτων.

Πράγματι τα 2 μεγέθη αφορούν διαφορετικές χρονιές αλλά δεν πρέπει να υπάρχει κάποιος που να θεωρεί ότι φέτος δηλώσαμε ας πούμε 150 δισ. ευρώ εισοδήματα.

Τα επικαιροποιημένα στοιχεία αναμένονται αλλά δεν πρέπει να είναι σημαντικά υψηλότερα από τα 84δισ€.

Κάπως έτσι φτάνουμε στο πρώτο συμπέρασμα ότι καταναλώνουμε σχεδόν τα διπλάσια από όσα δηλώνουμε.

Για την ακρίβεια το 183%!!



Εύλογα γεννάται το ερώτημα πώς τα καταφέρνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι να τα βγάζουν πέρα.

Εδώ πρέπει να προστεθεί και η παράμετρος του ΑΕΠ. Οι δαπάνες των Ελληνικών νοικοκυριών αποτελούν το 74% ΑΕΠ της χώρας και υπολείπονται ως ποσοστό μόνο αυτών της Κροατίας.

Και δηλώνουμε πολύ λιγότερα και καταναλώνουμε σαν να μην υπάρχει αύριο!



Το δεύτερο μεγάλο συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι σχεδόν ο μισός οικογενειακός προϋπολογισμός , συγκεκριμένα το 47.8%, πήγε σε τρόφιμα, στέγαση και λογαριασμούς και μεταφορές. Μια μονάδα πιο πάνω, στο 48,9 είναι ο κοινοτικός μέσος όρος. Συγκεκριμένα :

Το 15,7% των δαπανών ήταν σε τρόφιμα. H Ελλάδα βρίσκεται στην 9η θέση. Πιο πολλά ως ποσοστό των δαπανών καταναλώνουν οι Ρουμάνοι (23%) και τα λιγότερα οι Ιρλανδοί (7%).

Ο κοινοτικός μέσος όρος είναι μόλις στο 11,7%.

Το 19,2% στη στέγαση και λογαριασμούς κοινής ωφέλειας , περίπου δηλαδή 1/5€ που καταναλώνεται.

Η χώρας μας βρίσκεται κάπου στη μέση 5 μονάδες χαμηλότερα από το μέσο όρο. Περισσότερες δαπάνες οι Βέλγοι (25,7%) και λιγότερες οι Μαλτέζοι (14%).

Το 12,9% στις μεταφορές. 8η θέση εδώ παρότι μόλις 0,3 μονάδες πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Οι Σλοβένοι δίνουν τα περισσότερα (17,5%) και οι Σλοβάκοι τα λιγότερα (5,3%).



Το τρίτο συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι η κατανάλωση έχει ξεπεράσει σημαντικά το προ πανδημίας επίπεδο.

Το 2019 η κατανάλωση ήταν στα 139δισ€. Από πέρυσι που η κατανάλωση ήταν 130δισ€ παρατηρείται αύξηση 24δισ€ , δηλαδή18,4%.



Οι δαπάνες για τρόφιμα αυξήθηκαν 1,9δισ€ στα 24,1δισ€ κι αυτές για στέγαση και λογαριασμούς 2,3δισ€ στα 29,5%.

Και οι 2 κατηγορίες υποχώρησαν ως ποσοστό επί των συνολικών δαπανών.

Αντίθετα οι μεταφορές αυξήθηκαν και ως ποσοστό και ως απόλυτο ποσό σχεδόν κατά 5δισ€ στα 19,8δισ€.

Σημαντική αύξηση είδαν και οι δαπάνες για εστιατόρια και ξενοδοχεία αφού το 2022 , χωρίς πια περιορισμούς, οι Έλληνες του ...έδωσαν και κατάλαβε. Από 17,4δισ€ η σχετική δαπάνη εκτοξεύθηκε στα 24,4δισ€ .

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.