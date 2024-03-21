Ο CEO της Apple Τιμ Κουκ εξυμνεί την κινεζική αγορά, ενώ οι πωλήσεις των iPhones στη χώρα πέφτουν. Ο εκτελεστικός διευθυντής της Apple, έδωσε έμφαση στην μακρόχρονη δέσμευση της αμερικανικής εταιρίας στην κινεζική αγορά, στην διάρκεια μιας επίσκεψης που πραγματοποιεί στη Σανγκάη.

“Δεν υπάρχει άλλη πιο σημαντική αλυσίδα εφοδιασμού για εμάς παγκοσμίως, από αυτήν της Κίνας”, δήλωσε ο Κουκ επισημαίνοντας ότι η Apple θα ενισχύσει την μακροπρόθεσμη συνεργασία της με τους προμηθευτές της στην κινεζική αλυσίδα εφοδιασμού της, ενώ θα συνεργαστεί στενά μαζί τους για την πράσινη και έξυπνη βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων της, επιδιώκοντας λύσεις αμοιβαίου κέρδους.

Η επίσκεψη του Κουκ συμπίπτει με τα σημερινά εγκαίνια του νέου σημαντικού καταστήματος της Apple στην Σανγκάη, το οποίο θα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό κατάστημα της εταιρίας παγκοσμίως.

Οι πωλήσεις iPhones στην Κίνα μειώθηκαν κατά 24% τις πρώτες έξι εβδομάδες του 2024 συγκριτικά με το 2023, σύμφωνα με την ερευνητική εταιρεία Counterpoint, καθώς η αμερικανική εταιρεία αντιμετωπίζει αυξημένο ανταγωνισμό από εγχώριους ανταγωνιστές όπως η Huawei.



Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.