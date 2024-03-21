ΟΠΕΚ: Ενεργειακή «διασύνδεση» και περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Κίνα

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΠΕΚ Χάιθαμ αλ Γκάις έδωσε έμφαση στην “διασύνδεση” του διεθνούς πετρελαϊκού οργανισμού με την Κίνα στον ενεργειακό τομέα, ενώ ζήτησε την περαιτέρω ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας με την δεύτερη μεγαλύτερη σε μέγεθος οικονομία παγκοσμίως.

Οι χώρες-μέλη του ΟΠΕΚ “θα συνεχίσουν να παρέχουν την οικονομικά προσιτή ενέργεια την οποία έχει ανάγκη η Κίνα, προκειμένου να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση που έχει για ενέργεια, με την διασύνδεσή μας στην σφαίρα της ενέργειας να υπογραμμίζει τον δυναμισμό της σχέσης μας”, δήλωσε ο αλ Γκάις στην 7η συνάντηση υψηλού επιπέδου που πραγματοποιήθηκε χθες στην Βιέννη στο πλαίσιο του Ενεργειακού Διαλόγου ΟΠΕΚ-Κίνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

