Για το ζήτημα της διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τα POS και για τα πρόστιμα τα οποία αναμένεται να επιβληθούν στους ανυπάκουους μίλησε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ «Αταίριαστοι».

Ο κ. Θεοχάρης χαρακτήρισε το έργο αυτό της κυβέρνησης «περίπλοκο» διότι όπως είπε η αγορά δεν ήταν έτοιμη για κάτι τέτοιο. Όπως είπε «υπάρχει η επέκταση του POS σε 35 κλάδους και η διασύνδεση με ταμειακές. Όσον αφορά την επέκταση δώσαμε τον ένα μήνα» τόνισε και επισήμανε ότι τέλος Φεβρουαρίου λήγει η προθεσμία και πρέπει όλοι να τα έχουν αλλιώς θα υπάρξει πρόστιμο.

«Υπάρχει ένα πρόστιμο που θα βγει και υπουργική απόφαση. Το πρόστιμο θα έχει διαβάθμιση και θα ξεκινάει από 1.500 ευρώ αλλά θα υπάρχουν και διαβαθμίσεις» ανέφερε ο υφυπουργός Οικονομικών. Τόνισε ότι ακόμα και μετά τη λήξη της προθεσμίας υπάρχει μια διέξοδος για όσους δεν έχουν κάνει τη σύνδεση. «Κάποιος από την 1η Μαρτίου πρέπει να αποδείξει ότι το έχει πάρει και δεν έχει έρθει κάποιος τεχνικός να έρθει να τα εγκαταστήσει, αυτό είναι για ένα μήνα μια διέξοδος» είπε.

Όσον αφορά τις αναβαθμίσεις ο κ. Θεοχάρης είπε ότι «υπάρχει ένας φόβος για τις αναβαθμίσεις» αλλά παρότρυνε τους επιχειρηματίες να κάνουν τις παραγγελίες τους καθώς όπως είπε δεν θα χαθούν τα χρήματά τους.

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τη σημερινή συνάντηση που θα έχουν με τον πρωθυπουργό οι αγρότες, είπε ότι η συζήτηση θα γίνει με «ένα πνεύμα διαλλακτικό και πάνω στη συζήτηση ενδεχομένως να βρεθούν συγκλίσεις».

Ερωτηθείς αν η κυβέρνηση θα μπορούσε να είχε προλάβει αυτές τις κινητοποιήσεις ανέφερε ότι «Πάντοτε θέλεις να προλαβαίνεις, όμως φέτος και λόγω του πανευρωπαϊκού χαρακτήρα των κινητοποιήσεων ό,τι και να γινόταν οι αγρότες θα έβγαιναν. Δεν νομίζω ότι θα υπήρχε κάτι ώστε η κυβέρνηση να αποτρέψει αυτού του είδους τις κινητοποιήσεις».

Για το επίδομα Πάσχα

Τέλος σχετικά με το επίδομα Πάσχα είπε πως ακόμα είμαστε σε μια χρονιά δημοσιονομικής προσαρμογής καθώς η χώρα πρέπει να φέρει συν 1% δημοσιονομικό πλεόνασμα από το 2023-2024 ωστόσο όπως είπε η «δεν είναι δύσκολη η κατάσταση, υπάρχουν διεκδικήσεις. Όλα δεν μπορούν να γίνουν».



