Με την εκτίμηση πως και το 2024 θα αποδειχθεί πολύ θετική χρονιά για την Ελλάδα, ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του ΕΟΤ στην Έκθεση Τουρισμού «Destinations: The Holiday and Travel Show 2024» του Λονδίνου. Τα αισιόδοξα μηνύματα από τη βρετανική αγορά προκύπτουν από την πρωτοφανή αύξηση που σημείωσαν οι κρατήσεις για τη χώρα μας τον Δεκέμβριο και παρά την ελαφρά κάμψη τους τον Ιανουάριο, που ωστόσο αναμενόταν μετά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων.

Η έκθεση διοργανώνεται σε ετήσια βάση από τις εφημερίδες The Times και The Sunday Times και αποτελεί τη μεγαλύτερη και μακροβιότερη έκθεση κοινού της βρετανικής τουριστικής αγοράς. Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από την 1η έως τις 4 Φεβρουαρίου με την παρουσία περίπου 600 εκθετών, ενώ την επισκέφθηκαν περισσότερα από 50.000 άτομα.

Η Υπηρεσία ΕΟΤ Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας έλαβε μέρος στο πλαίσιο του προγράμματος συνδιαφήμισης με τον T.Ο Sunvil, που προσφέρει πακέτα για 59 ελληνικούς προορισμούς, ενώ συμμετείχε και στον διαγωνισμό για την Ελλάδα του Τ.Ο Explore, ο οποίος εστιάζεται στον περιπατητικό και ποδηλατικό τουρισμό. Ακόμα, στη διάρκεια της έκθεσης, ο γνωστός Ελληνοβρετανός ραδιοφωνικός παραγωγός, Alexis Conran, έκανε πυκνές αναφορές για την Ελλάδα στην εκπομπή του από τον εκθεσιακό χώρο και έγινε η παρουσίαση του νέου βιβλίου της δημοφιλούς συγγραφέως Victoria Hislop, η οποία αναφέρθηκε εκτενώς στη χώρα μας. Το κοινό της έκθεσης, ηλικίας 55-64 ετών και με ετήσια ατομική δαπάνη για ταξίδια 7.802 λιρών, αναζητούσε πληροφορίες για κρατήσεις που είχε ήδη κάνει, προσφορές για last minute και έμπνευση για τις διακοπές του 2024. Επίσης, μεγάλο ποσοστό προχωρούσε σε άμεση κράτηση λόγω των ειδικών προσφορών των Τ.Ο, ενώ εκδήλωσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για διακοπές εκτός καλοκαιρινής περιόδου, slow tourism, διακοπές με τρένο και υπαίθριες δραστηριότητες (outdoor activities).

Η επόμενη έκθεση «Destinations: The Holiday and Travel Show» θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Ιανουαρίου ως τις 2 Φεβρουαρίου 2025.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.