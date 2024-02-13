Τριετή απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ σε περιοχές, οι οποίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτου ανάγκης μετά από φυσικές καταστροφές προβλέπει τροπολογία του ΥΠΕΘΟ η οποία κατατέθηκε στη Βουλή.

Η τριετής απαλλαγή ισχύει και για τα αγροτεμάχια και τα κτίσματα επί αυτών που ευρίσκονται σε περιοχές που επλήγησαν.

Προϋπόθεση οι ιδιοκτήτες να είναι κάτοχοι βεβαίωσης καταστροφής από τα κατά τόπους αρμόδια Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (Τ.Α.Ε.Ε.) των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται έως και έξι μήνες μετά τη συντέλεση της φυσικής καταστροφής, αν κατά τον κρίσιμο χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη αυτά.

Οι απαλλαγές από ΕΝΦΙΑ με τις διατάξεις γίνονται πάγιες μετά από κάθε φυσική καταστροφή, ενώ μέχρι τώρα έβγαιναν αποφάσεις κατά περίπτωση, διευκρινίζουν πηγες του ΥΠΕΘΟ.

Με την τροπολογία αυξάνονται από του χρόνου οι δόσεις εξόφλησης του ΕΝΦΙΑ σε έως 12.

Ειδικά για φέτος ο ΕΝΦΙΑ θα εξοφληθεί σε έως 11 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη έως το τέλος Απριλίου και την τελευταία τον Φεβρουάριο του 2025.

Η τροπολογία ορίζει ότι σε περιοχές οι οποίες από την Ιη Ιουλίου 2023 και εφεξής, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω σεισμού, πυρκαγιάς ή πλημμύρας, απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ του έτους εντός του οποίου επήλθε η καταστροφή και των δύο (2) επόμενων ετών.

Ειδικότερα, οι διατάξεις που κατατέθηκαν προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Αυξάνονται οι μηνιαίες δόσεις εξόφλησης του ΕΝΦΙΑ για το 2024 σε 11 , έναντι 10 δόσεων που ίσχυε έως τώρα. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί έως τις 30 Απριλίου και η τελευταία το Φεβρουάριο του 2025. Από το 2025 και μετά, ορίζεται ότι ο ΕΝΦΙΑ θα καταβάλλεται σε έως 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με χρονικό όριο εξόφλησης της τελευταίας δόσης το Φεβρουάριο του επόμενου έτους. Στόχος των ρυθμίσεων είναι η μείωση του ύψους της κάθε δόσης προκειμένου να διευκολυνθεί η αποπληρωμή του φόρου, αλλά και ο προγραμματισμός των φορολογουμένων.

Παραμένει η πρόβλεψη ότι κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 10 ευρώ.

Σε σχέση εξάλλου με τα κτίρια που βρίσκονται σε περιοχές που υφίστανται φυσικές καταστροφές (συγκεκριμένα στις περιοχές που από την 1η Ιουλίου 2023 και εφεξής, έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω σεισμού, πυρκαγιάς ή πλημμύρας) προβλέπεται ότι απαλλάσσονται για τρία χρόνια από τον ΕΝΦΙΑ εφόσον έχουν καταστραφεί, έχουν καταστεί ετοιμόρροπα ή ακατάλληλα για χρήση.

Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9)

Επισπεύδεται η προθεσμία δήλωσης των μεταβολών στην περιουσιακή κατάσταση των φορολογουμένων , από τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους που ήταν έως τώρα, στις 31 Ιανουαρίου. Ειδικά για το 2024 οι μεταβολές που επήλθαν το 2023 θα δηλωθούν μέχρι τις 8 Μαρτίου 2024.

Υπενθυμίζεται ότι στις δηλώσεις αυτές βασίζεται η έκδοση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ. Συνεπώς η σύντμηση της προθεσμίας δήλωσης των αλλαγών συνδέεται με την αύξηση του πλήθους των δόσεων του ΕΝΦΙΑ ήδη από εφέτος.

Συνεπώς η σύντμηση της προθεσμίας δήλωσης των αλλαγών συνδέεται με την αύξηση του πλήθους των δόσεων του ΕΝΦΙΑ ήδη από εφέτος. Από τις ρυθμίσεις αυτές εξαιρείται η δήλωση των μεταβολών στην περιουσιακή κατάσταση που οφείλονται σε κληρονομιά, για τις οποίες η προθεσμία παραμένει ως έχει (συγκεκριμένα η δήλωση των ακινήτων που αποκτήθηκαν από κληρονομιά υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της λήξης της προθεσμίας αποποίησης της κληρονομίας).

