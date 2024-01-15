Αυγενάκης: Οι έξι τροποποιήσεις για την πράσινη ανάπτυξη

Τις τροποποιήσεις που προτείνει η Ελλάδα στο νέο στρατηγικό σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) και για τις οποίες αναμένεται η έγκριση της ΕΕ εντός του Ιανουαρίου, παρέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη.

Ο κ. Αυγενάκης τόνισε ότι το Στρατηγικό Σχέδιο είναι μια δυναμική διαδικασία, και αναγνώρισε ότι «η νέα ΚΑΠ πρέπει να εξελιχθεί, πρέπει να αναβαθμιστεί και κυρίως να λειτουργήσει προς όφελος των αγροτών με μεγαλύτερη ευελιξία».

Όπως είπε, η τροποποίηση περιλαμβάνει αλλαγές που:

1) σχετίζονται με την αιρεσιμότητα και αφορούν σε τροποποιήσεις στους κώδικες γεωργικής πρακτικής, οι οποίοι σχετίζονται με γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις των παραγωγών

2) αφορούν σε στοιχεία των άμεσων ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων στα προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων (οικολογικά προγράμματα), τις συνδεδεμένες ενισχύσεις του άρθρου 32, καθώς επίσης και της ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι

3) σχετίζονται με παρεμβάσεις σε ορισμένους τομείς όπως οπωροκηπευτικά, ελαιόλαδο, οίνο, μελισσοκομία. Περιλαμβάνουν κυρίως προτάσεις χορήγησης προκαταβολής σε παρεμβάσεις στους τομείς οίνου, μελισσοκομίας, στα προγράμματα των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) και των οπωροκηπευτικών

4) σχετίζονται με παρεμβάσεις για την αγροτική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής νέας παρέμβασης στο πλαίσιο του άρθρου 76 για την επιδότηση ασφαλίστρου με ενωσιακή συμμετοχή 200 εκ. ευρώ

5) αφορούν στις παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης συμπεριλαμβανομένων αυτών που επιφέρουν αλλαγές στους αριθμητικούς στόχους και τα συναφή ορόσημα για τους σχετικούς δείκτες αποτελεσμάτων και

6) αφορούν στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή του συστήματος AKIS και του Εθνικού Δικτύου ΚΑΠ.

Όπως τόνισε ο υπουργός, «για την κυβέρνηση, το μεγάλο στοίχημα της επόμενης δεκαετίας είναι η πράσινη ανάπτυξη, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η δυνατότητα του πρωτογενούς τομέα να συμμετάσχει με δομικό ρόλο στην 4η βιομηχανική επανάσταση. Πυξίδα μας προς την κατεύθυνση αυτή, αποτελεί αναντίρρητα και το Στρατηγικό Σχέδιο για την Κοινή Αγροτική Πολιτική 2023-2027». Και αυτό, γιατί η στρατηγική που έχουμε θέσει σε κίνηση για την πράσινη και ψηφιακή Ελλάδα στον πρωτογενή τομέα, είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις ευρωπαϊκές πολιτικές.

Ο κ. Αυγενάκης ενημέρωσε τη Βουλή, ότι στο πλαίσιο δημιουργίας νέων συμμαχιών, στις 24 Ιανουαρίου, με πρωτοβουλία της χώρας μας συγκαλείται η πρώτη Συνάντηση των υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας των Μεσογειακών χωρών της ΕΕ (EU MED 9). «Δυναμώνουμε τη φωνή μας στα όργανα λήψης αποφάσεων της ΕΕ και δημιουργούμε νέες συνθήκες προς όφελος των αγροτών μας και της ελληνικής κοινωνίας», τόνισε ο Λευτέρης Αυγενάκης.

Όπως είπε ο υπουργός, με όχημα τις αλλαγές στο στρατηγικό σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρεί για την ανάδειξη ενός ακόμη ισχυρότερου αγροδιατροφικού τομέα, «κάνοντας, βεβαίως ενέργειες για περισσότερη ευελιξία έναντι της γραφειοκρατίας, επιδιώκοντας συγχρόνως την ισορροπία μεταξύ άμεσων αναγκών και μακροπρόθεσμων στόχων».

Τέλος, ο κ. Αυγενάκης, με δεδομένο ότι το ΥΠΑΑΤ έχει ξεκινήσει ήδη τις συζητήσεις για τη 2η τροποποίηση της ΣΣ ΚΑΠ, είπε ότι έχει ζητήσει από τον πρόεδρο της επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, να ορίσει ημερομηνία για να συγκληθεί η επιτροπή προκειμένου να συζητήσει της αλλαγές στη ΣΣ ΚΑΠ και κάλεσε τον Βασίλη Κόκκαλη να καταθέσει προτάσεις. «Ίσως, θα ήταν προτιμότερο, αντί να υπονομεύετε όσα εμείς προτάσσουμε προς όφελος του αγροτικού κόσμου, αλλά και όσα χειριζόμαστε με συνέπεια προς όφελος του αγροδιατροφικού τομέα, να έρθετε με προτάσεις! Εγώ, δεσμεύομαι να τις ακούσω προσεκτικά», είπε.

Αναπτύσσοντας την ερώτησή του, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Β. Κόκκαλης, είπε ότι ο πρωτογενής τομέας είναι ανάστατος και αισθάνεται ανασφάλεια όσον αφορά την πληρωμή των υπόλοιπων χρηματοδοτικών εργαλείων που προβλέπονται από την Κοινή Αγροτική Πολιτική και συγκεκριμένα από τα οικολογικά σχήματα, ενώ τόνισε ότι «για να γίνει μια τροποποίηση πρέπει να υπάρχει σαφής εικόνα από το υπουργείο τι πήγε λάθος».

Όπως ανέφερε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, «πρώτα πρέπει να συγκεντρωθούν όλες οι δηλώσεις ΟΣΔΕ, πόσες έχουν γίνει για το 2023 και πόσα δικαιώματα ενεργοποιήθηκαν. Δεύτερον, πρέπει να γίνει μια διαβούλευση με τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα. Και, τρίτον, πρέπει να προτείνει το υπουργείο την ιεράρχηση των αναγκών-τροποποιήσεων που έχει ανάγκη το στρατηγικό σχέδιο της χώρας μας».

Για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην πρώτη τροποποίηση, ο κ. Κόκκαλης ρώτησε εάν «αυτά προέκυψαν από διαβούλευση με τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα. Έχετε στείλει στους ανθρώπους που έχουν συντάξει το στρατηγικό σχέδιο όλες τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ 2023; Έχετε αυτή την εικόνα, ώστε να προχωρήσετε μετά στην τροποποίηση;».

Ακολούθως, ρώτησε τον υπουργό εάν προτίθεται να θεραπεύσει τις αδικίες που υπάρχουν στα οικολογικά σχήματα: «Από τα τρία οικολογικά σχήματα που προβλέπονται για τους κτηνοτρόφους - και ξέρετε πολύ καλά ότι οι κτηνοτρόφοι έχουν υποστεί μεγάλη μείωση που φτάνει έως και το 27% με αυτές τις επιδοτήσεις - μόνο το ένα περπάτησε και αυτό όπως περπάτησε έχει φουσκώσει πάρα πολύ, κύριε υπουργέ. Το γνωρίζετε. Είναι τα βιολογικά. Τα άλλα δύο; Πώς θα ωφεληθούν οι κτηνοτρόφοι από τα άλλα δύο; Δεύτερον, είναι στην πρόθεσή σας να προχωρήσετε πάντα μετά από διαβούλευση σε αναθεώρηση του θέματος με τις συνδεδεμένες ενισχύσεις; Μήπως οι συνδεδεμένες ενισχύσεις πρέπει να επικεντρωθούν σε προϊόντα ναυαρχίδες του τόπου μας, όπως το κρέας, όπως το λάδι;» είπε ο κ. Κόκκαλης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

