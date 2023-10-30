Συνάλλαγμα: Το ευρώ ενισχύεται 0,34%, στα 1,0604 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,34% και διαμορφώνεται στα 1,0604 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 158,7720 γεν, στο 0,8736 με τη στερλίνα και στο 0,9565 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,10% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 149,7560 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,12% και διαμορφώνεται στα 1,2134 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

