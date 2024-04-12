Σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία μπορεί να δημιουργήσει η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη (GenAI), εφόσον η χώρα μας καταφέρει να ξεπεράσει τη σημερινή υστέρηση και να προχωρήσει σε ευρεία υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας. Ειδικότερα, το GenAI θα μπορούσε να προσθέσει 6% στο ΑΕΠ, που μεταφράζεται σε οικονομικό όφελος έως και €10-12 δισ. ετησίως στην ελληνική οικονομία, μια συνεισφορά που θα αποτυπωθεί μέσα στα επόμενα 10 χρόνια.

Τα παραπάνω διαπιστώνει έρευνα της Implement Consulting Group, η οποία διενεργήθηκε για λογαριασμό της Google. Η έρευνα εξετάζει τη σημερινή θέση της Ελλάδας στην υιοθέτηση της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και την επίδραση που θα έχει το GenAI στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τα ευρήματά της, το 6% των θέσεων εργασίας στην Ελλάδα, ήτοι 250.000 θέσεις, εκτιμάται ότι έχουν υψηλή έκθεση στο GenAI και κινδυνεύουν να χαθούν από την έλευση της ανατρεπτικής τεχνολογίας.

Πάντως, όπως εξηγεί μελέτη, το τεράστιο οικονομικό όφελος από την τεχνητή νοημοσύνη θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, που θα αναπληρώσουν αυτές που θα χαθούν από την αυτοματοποίηση, στην οποία οδηγεί το GenAI.

“Οι νέες θέσεις εργασίας στην οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να αντικαταστήσουν αυτές που χάθηκαν λόγω αυτοματοποίησης, με αποτέλεσμα τα επίπεδα απασχόλησης να παραμένουν αμετάβλητα”, αναφέρει η σχετική μελέτη.

Επίδραση στην εργασία

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, στοιχεία της οποίας παρουσίασε χθες στο Φόρουμ των Δελφών η Γενική Διευθύντρια της Google Νοτιοανατολικής Ευρώπης, κυρία Πέγκυ Αντωνάκου, το 62% των επαγγελμάτων στην Ελλάδα (που αντιστοιχεί σε 2,6 εκατ. θέσεις εργασίας) εκτιμάται ότι θα ενσωματώνει εργαλεία παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης.

Επιπλέον, περίπου το 1/3 των επαγγελμάτων στην Ελλάδα (το 32%), δηλαδή 1,3 εκατ. θέσεις εργασίας, δεν θα επηρεαστεί καθόλου από την έλευση της τεχνητής νοημοσύνης.

Πάντως, η μελέτη της Implement Consulting Group δείχνει ότι η χώρα υστερεί σήμερα σε σχέση με άλλες - συγκρίσιμες με αυτή – χώρες ως προς την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης. Πρακτικά, βρίσκεται πίσω από χώρες, όπως η Ιταλία και η Ισπανία, οι οποίες φαίνεται να έχουν τρέξει πιο γρήγορα τα βήματα προς το GenAI.

“Παρά το πιο αδύναμο σημείο εκκίνησης, η Ελλάδα μπορεί ακόμα να αποκομίσει μεγάλα οφέλη από την τεχνητή νοημοσύνη, επενδύοντας σε δεξιότητες, προωθώντας την καινοτομία και διασφαλίζοντας σαφείς κανόνες”, αναφέρει η σχετική μελέτη της Implement Consulting Group, που ανατέθηκε από την Google.

Βαθμός διείσδυσης

Καταγράφοντας την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα όσον αφορά την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, η έρευνα δείχνει ότι, σήμερα, 6 στις 10 ελληνικές εταιρείες δεν προχωρούν στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης λόγω υψηλού κόστους.

Επιπλέον, ένα 31% δηλώνει ότι πρέπει να προχωρήσει σε upskilling των εργαζομένων του, προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της τεχνητής νοημοσύνης και να ενσωματώσει το GenAΙ στη λειτουργία του.

