Προς έξοδο από την ύφεση το Ην. Βασίλειο - Νέα οριακή αύξηση του ΑΕΠ

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Με θετικό ρυθμό ανάπτυξης 0,1% έτρεξε τον Φεβρουάριο η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με τα νεότερα επίσημα στοιχεία από το Γραφείο Εθνικής Στατιστικής (ONS).

Τον προηγούμενο μήνα ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν πάλι θετικός, στο 0,3%, κάτι που σημαίνει ότι είναι πολύ πιθανό τα στοιχεία για τον Μάρτιο να επιβεβαιώσουν την πρόβλεψη περί εξόδου της οικονομίας της χώρας από την ύφεση.

Η ύφεση είχε επιβεβαιωθεί τον Φεβρουάριο, καθώς τα οριστικά στοιχεία για την πορεία του ΑΕΠ έδειξαν πως είχαν προηγηθεί δύο συναπτά τρίμηνα με αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης, συνθήκη που συνιστά τον τεχνικό ορισμό της ύφεσης.

Η έστω οριακή αύξηση του ΑΕΠ τον Φεβρουάριο αποδίδεται πρωτίστως στη δυνατή οικονομική επίδοση της αυτοκινητοβιομηχανίας στη χώρα και στον ζωηρό τομέα των υπηρεσιών.

Ως «καλοδεχούμενη ένδειξη πως η οικονομία στρίβει τη γωνία» χαιρέτισε τα νέα στοιχεία ο υπουργός Οικονομικών Τζέρεμι Χαντ.



Πηγή: skai.gr

