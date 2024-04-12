Αιχμές κατά του δήμαρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα αφήνει η Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών-Αττικής και Αργοσαρωνικού (ΕΞΑΑ), για τις δηλώσεις που έκανε την Πέμπτη στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Μεταξύ άλλων, η ΕΞΑΑ αναφέρεται και στο τέλος παρεπιδημούντων, επί του τζίρου των καταστημάτων εστίασης και ξενοδοχείων, καθώς ο κ. Δούκας ζήτησε να αποδίδεται στους Δήμους όχι το 0,5% αλλά το 2%, όπως ίσχυε αρχικά. «Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, γιατί "ειδικά των ξενοδοχείων"»; διερωτάται η Ένωση στην ανακοίνωσή της.

"Θα προτείναμε να συζητήσετε τα αμιγώς τουριστικά θέματα -και αυτά των υποδομών της Αθήνας- με τους επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς του Τουρισμού και της πόλης μας, όπως και με συναρμόδια Υπουργεία - λ.χ. με το Υπουργείο Τουρισμού - για το κοινό όφελος" σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Με πολύ ενδιαφέρον διαβάσαμε πλήθος χθεσινών και σημερινών δημοσιευμάτων που αφορούν στις πρόσφατες δηλώσεις του Δημάρχου Αθηναίων κυρίου Χάρη Δούκα στο πλαίσιο του 9ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Υπήρξαν αναφορές στην ανάγκη να κρατηθεί η Αθήνα καθαρή, αλλά και σε ‘υπερτουρισμό’, σε ‘υπερκορεσμένες περιοχές’, σε μέρος των εσόδων που πρέπει να επιστραφεί στην πόλη… Και ακούσαμε / διαβάσαμε μεταξύ άλλων την φράση του κ. Δούκα: «Όποιοι κερδίζουν πολύ μεγάλα έσοδα αξιοποιώντας τις υποδομές της πόλης, πρέπει να γυρνάνε και κάτι στην πόλη». Και αναρωτιόμαστε: Τα αθηναϊκά ξενοδοχεία συνεισφέρουν; Φυσικά. Συνεισφέρουν μήπως περισσότερο όλων; Βεβαίως. Ελέγχονται καθ’ όλα και με τον πλέον αυστηρό τρόπο; Πάντοτε. Αρνήθηκαν να συνεισφέρουν με πολλαπλούς τρόπους στην πόλη, ακόμη και με δωρεές για έργα βιτρίνας, ακόμη και με προσφορά χιλιάδων δωρεάν δωματίων για τον τουρισμό και τον πολιτισμό, ακόμη και για τα πολύπλοκα κοινωνικά προβλήματα της πόλης μας; Ουδέποτε αρνήθηκαν!

Μήπως έχει ήδη καταθέσει η αθηναϊκή Ξενοδοχία σειρά ερευνών και μελετών για την «φέρουσα ικανότητα» της πόλης σε τουριστικά καταλύματα, για την καθαριότητα, για την ικανοποίηση των επισκεπτών;

Γενικότερα, το έργο που έχουν καταθέσει τα ξενοδοχεία της Αθήνας -ειδικά για τον Δήμο Αθηναίων- όπως και η οικονομική συνεισφορά τους σε Δήμους και Κράτος μέσα από δεκάδες φόρους επενδύσεων και φόρους λειτουργίας που πληρώνονται από τα ξενοδοχεία, (σημ. οι 22 σε αριθμό φόροι που αναγράφονται σε σχετική μελέτη ΙΝΣΕΤΕ, έγιναν πλέον 23 μαζί με το πρόσφατο ‘τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση’) -είναι και γνωστό και μετρήσιμο.

Για όλα τα παραπάνω μπορούμε να μιλήσουμε με στοιχεία και αριθμούς.

Ωστόσο, ειλικρινά, μας εκπλήσσουν φράσεις και εκφράσεις οι οποίες εμπεριέχονται στο επίσημο Δ.Τ. του Δήμου Αθηναίων (*) ως απόσπασμα της ομιλίας του -όπως:



• «Το 2023 αυξήθηκαν τα έσοδα στα ξενοδοχεία κοντά στο 23%, δηλαδή έφτασαν κοντά στα 11 δισεκατομμύρια ευρώ. Ταυτόχρονα ο δήμος το 2023-2024, με βάση τον προϋπολογισμό του ήταν φτωχότερος». Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, να επισημάνουμε πως τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ, σαφώς δεν αφορούν στον Δήμο της Αθήνας, αλλά ολόκληρη τη χώρα.

• «Χρειάζεται να κρατάω την πόλη καθαρή. Αυτό κανονικά θα αφορούσε μια πόλη των 700.000 ίσως και λιγότερους, κατοίκους. Πλέον όμως, πρέπει να κρατάω καθαρή την πόλη για 7 εκατομμύρια κατοίκους και επισκέπτες. Άρα, με τους ίδιους πόρους πρέπει να κρατάω καθαρή την Αθήνα για τριπλάσιο πληθυσμό». Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, από τα 7 εκατομμύρια επισκεπτών που αναφέρετε (σημ. εάν και εφόσον είναι όντως 7 εκατ. oι αφικνούμενοι επισκέπτες που διαμένουν στην Αθήνα), πόσοι διαμένουν μόνο σε ξενοδοχεία; Που αλλού -εκτός από ξενοδοχεία- διαμένουν οι επισκέπτες της Αθήνας; Μήπως και σε πολυκατοικίες που δεν είναι ξενοδοχεία, αλλά έτσι δηλώνουν; Μήπως και σε διαμερίσματα κάθε είδους στις ‘υπερκορεσμένες περιοχές’, που κανείς δεν έλεγξε ως τώρα και ουδείς παρακολουθεί τον ανεξέλεγκτο ρυθμό ανάπτυξής τους, τον αριθμό των κλινών τους που ξεπερνά τις ξενοδοχειακές, την ποιότητα της προσφοράς τους- έως και τα θέματα ασφάλειας των επισκεπτών; Τι έχουν ήδη επισημάνει οι υπάρχουσες μελέτες και έρευνες ΕΞΑΑΑ, ΞΕΕ, ΙΤΕΠ, ΙΝΣΕΤΕ κ.ά. της τελευταίας δεκαετίας σχετικά με την άναρχη ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης, τις επιπτώσεις της, σε οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον κ.ά.;

• Τέλος, διαβάζουμε: «Αναφερόμενος -ο Δήμαρχος Αθηναίων- στο τέλος παρεπιδημούντων, επί του τζίρου των καταστημάτων εστίασης και ξενοδοχείων ζήτησε να αποδίδεται στους Δήμους όχι το 0,5% αλλά το 2%, όπως ίσχυε αρχικά…. Σε αυτό το πλαίσιο είπε ότι σκέφτεται μια πρόταση για ένα φόρο στον τζίρο των ξενοδοχείων, το οποίο να είναι διαφοροποιημένο από περιοχή σε περιοχή».



Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, γιατί ειδικά «των ξενοδοχείων»;

Όπως και ο ίδιος επισημαίνετε «θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο, ώστε όσοι έχουν μεγάλα έσοδα από τον τουρισμό, αξιοποιώντας τις υποδομές της πόλης, να συνεισφέρουν περισσότερα στην πόλη».

Θέλουμε να πιστεύουμε πως σαφώς, αναφέρεστε και στους υπολοίπους. Αλλά ποιοι είναι άραγε αυτοί οι υπόλοιποι - όταν αναφέρεστε μόνο στα ξενοδοχεία;

Από πλευράς μας θα προτείναμε να συζητήσετε τα αμιγώς τουριστικά θέματα -και αυτά των υποδομών της Αθήνας- με τους επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς του Τουρισμού και της πόλης μας, όπως και με συναρμόδια Υπουργεία - λ.χ. με το Υπουργείο Τουρισμού - για το κοινό όφελος».

