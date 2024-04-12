Στουρνάρας: Είναι ώρα να διαφοροποιηθεί η ΕΚΤ από την FED

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θα πρέπει να φοβάται να διαφοροποιήσει την "υπερβολικά συνετή" στάση της όσον αφορά τα επιτόκια από εκείνη της FED δήλωσε ο διοικητής της ΤτΕ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Γιάννης Στουρνάρας.

Μιλώντας στην Φρανκφούρτη, μετά το χθεσινό ξεκάθαρο μήνυμα από την ΕΚΤ για μείωση των επιτοκίων τον Ιούνιο, ο Ελληνας αξιωματούχος επανέλαβε ότι είναι εφικτές τέσσερις μειώσεις εντός του έτους, παρά το γεγονός ότι οι επενδυτές ανά τον κόσμο μειώνουν τα στοιχήματά τους όσον αφορά τις μειώσεις επιτοκίων.

"Τώρα είναι η ώρα να διαφοροποιηθούμε" δήλωσε ο Γ. Στουρνάρας στο Bloomberg. "Οι περιστάσεις είναι εντελώς διαφορετικές μεταξύ ευρωζώνης και ΗΠΑ. Στην Αμερική η ζήτηση είναι πιο ισχυρή, κυρίως λόγω της ώθησης από τον προϋπολογισμό. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο στην Ευρώπη. Και ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη προέρχεται κυρίως από την προσφορά και όχι από τη ζήτηση ή από τους μισθούς."

Οι δηλώσεις του Γ. Στουρνάρα έρχονται σε συνέχεια των ανακοινώσεων των στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ ο οποίος κινήθηκε υψηλότερα των εκτιμήσεων και οδήγησε σε ταχεία αναπροσαρμογή των στοιχημάτων για νομισματική χαλάρωση. Οι αγορές υπολογίζουν τώρα ότι η ευρωζώνη ότι πρόκειται να δει τρεις μειώσεις επιτοκίων το 2024, σε σύγκριση με λιγότερες από δύο για τη Fed.

Σχολιάζοντας την απόφαση της ΕΚΤ της Πέμπτης, η Πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ επιβεβαίωσε ότι δεν παίρνουν «γραμμή» από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι υπάρχουν «πολλαπλοί δίαυλοι μέσω των οποίων μπορεί να ασκηθεί επιρροή» – όχι μόνο η δυναμική των συναλλαγματικών ισοτιμιών καθώς και η συζήτηση για ισοτιμία γίνεται όλο και πιο δυνατή.

«Δεν εξαρτόμαστε από τη Fed», είπε η Λαγκάρντ στους δημοσιογράφους. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια πολύ μεγάλη αγορά, μια πολύ μεγάλη οικονομία, ένα σημαντικό χρηματοπιστωτικό κέντρο επίσης, έτσι όλα αυτά τα λαμβάνουμε υπόψη μας».

Μιλώντας την Παρασκευή στην τηλεόραση του Bloomberg, ο πρώην επικεφαλής της ΕΚΤ Ζαν-Κλοντ Τρισέ τόνισε τις διαφορές μεταξύ των οικονομικών παρασκηνίων στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

«Ο στόχος είναι ο ίδιος, η παρούσα κατάσταση δεν είναι η ίδια», είπε. «Είμαστε σε δύο πλοία που δεν βρίσκονται στην ίδια θέση, ακόμα κι αν πάνε στο ίδιο λιμάνι».

Για τον κ. Στουρνάρα, οι ανάγκες των οικονομιών των 20 εθνών της περιοχής καθιστούν πιο επείγουσα την υπόθεση για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής. Κι ενώ ο ίδιος, εξακολουθεί να οραματίζεται μια ήπια προσγείωση, προειδοποιεί ότι η υπερβολική αναμονή για τη μείωση των επιτοκίων θα έθετε σε κίνδυνο την ήδη αναιμική ανάπτυξη και τον κίνδυνο να πέσει ο πληθωρισμός κάτω από τον στόχο του 2%.

«Βλέπουμε τους πρώτους σπόρους ανάκαμψης στην Ευρώπη, επίσης στη Γερμανία», είπε ο κ. Στουρνάρας. «Δεν θέλουμε να καταστρέψουμε αυτούς τους πρώτους σπόρους ανάκαμψης».

Ο κ. Στουρνάρας πιέζει για μειώσεις των επιτοκίων τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, τις οποίες θα ακολουθήσουν άλλες δύο μέχρι το τέλος του έτους - μια άποψη που δεν συμμερίζονται και τα 26 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.



Πηγή: skai.gr

