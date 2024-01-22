Λογαριασμός
Το ευρώ υποχωρεί 0,06%, στα 1,0891 δολάρια

Το ευρώ βρίσκεται στα 160,9780 γεν, στο 0,8560 με τη στερλίνα και στο 0,9455 με το ελβετικό φράγκο.

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή πτώση σε ποσοστό 0,06% και διαμορφώνεται στα 1,0891 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 160,9780 γεν, στο 0,8560 με τη στερλίνα και στο 0,9455 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,25% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 147,7650 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,18% και διαμορφώνεται στα 1,2727 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Ευρώ Συνάλλαγμα
