Σε λειτουργία η πλατφόρμα για την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας για το 2024

Σε λειτουργία τέθηκε στις 20/12/2023 στον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://www.efka.gov.gr/el/asphalismenoi/me-misthotoi/epilogi-asfalistikis-katigorias), μέσω της οποίας οι ασφαλισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενοι και αγρότες μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν να καταταχθούν για το νέο έτος 2024, ακολουθώντας τη διαδρομή: Ελ. Επαγγελματίες/ Αυτοαπασχολούμενοι/Αγρότες -> Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας Κύριας Ασφάλισης, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών.

Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας δηλώνεται για τους κλάδους Κύριας, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχής σε ενιαία αίτηση και ισχύει για όλο το έτος. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης-δήλωσης επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας έχει καταληκτική ημερομηνία την 31/1/2024.

Διευκρινίζεται ότι οι ασφαλισμένοι που δεν θα υποβάλλουν αίτηση-δήλωση επιλογής/μεταβολής, θα παραμείνουν, για το έτος 2024, στην κατηγορία που είχαν καταταχθεί το προηγούμενο έτος.

Οι απασχολούμενοι αποκλειστικά ως εργάτες γης, μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν να καταταχθούν για το νέο έτος 2024 από την ηλεκτρονική υπηρεσία, Αγρότες -> Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας Εργατών γης.

Με τις διατάξεις των άρθρων 31, 35, 36, 37 και 45 του Ν.4670/2020, για το έτος 2024 τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών κλάδων σύνταξης, υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών των μη μισθωτών ασφαλισμένων, ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων, αγροτών και εργατών γης, προσαυξάνονται με διαπιστωτική πράξη του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του έτους 2023, 3,46%.

Υπενθυμίζεται ότι η επιλογή των ανώτερων ασφαλιστικών κατηγοριών οδηγεί και σε υψηλότερες συνταξιοδοτικές παροχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

