Η οικονομική εφημερίδα του Ντίσελντορφ Handelsblatt φιλοξενεί άρθρο με τον τίτλο «Διοικητές κεντρικών τραπεζών επικρίνουν την εκστρατεία διαφάνειας» και σημειώνει: «Υπάρχουν επιφυλάξεις μεταξύ των κεντρικών τραπεζιτών της Ευρωζώνης σχετικά με την ιδέα της Ιζαμπέλ Σνάμπελ για περισσότερη διαφάνεια.Το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τη Γερμανία είχε προτείνει τη δημοσίευση προσωπικών προβλέψεων για τα επιτόκια. Ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Στουρνάρας δήλωσε στη Handelsblatt ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να "θέσει σε κίνδυνο την ιδέα της ενιαίας νομισματικής πολιτικής".

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters, ορισμένοι επικεφαλής εθνικών κεντρικών τραπεζών φοβούνται πολιτικές πιέσεις από την πατρίδα τους σε περίπτωση που στο μέλλον θα πρέπει να προβαίνουν σε προβλέψεις για την πορεία των επιτοκίων. … Η Σνάμπελ, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, θεωρεί ότι οι κεντρικοί τραπεζίτες θα πρέπει να δημοσιοποιούν με μεγαλύτερη ακρίβεια από ό,τι στο παρελθόν πώς πιστεύουν ότι θα εξελιχθούν τα βασικά επιτόκια. Προχώρησε σε αυτή την πρόταση την περασμένη εβδομάδα στο περιθώριο της εαρινής συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσιγκτον».

Και λίγο παρακάτω η εφημερίδα παραθέτει τη θέση του κ. Στουρνάρα, ο οποίος μίλησε στη Handelsblatt και υποστήριξε ότι «είναι βασικά ανοιχτός να συζητήσει την πρόταση της κ. Σνάμπελ. Ο κ. Στουρνάρας χαρακτηρίζει "χρήσιμη" τη συζήτηση για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των πιθανών εναλλακτικών λύσεων στην επικοινωνία της πολιτικής επιτοκίων της ΕΚΤ. Ωστόσο, έχει και ο ίδιος κάποιες επιφυλάξεις. Είναι ήδη αρκετά δύσκολο να προβλεφθεί ο πληθωρισμός. Για τον λόγο αυτό διερωτάται «γιατί θα πρέπει να είναι ευκολότερη η πρόβλεψη των βασικών επιτοκίων;» και «γιατί θα πρέπει να προσθέσουμε άλλο ένα στοιχείο αβεβαιότητας στις αποφάσεις μας;».

Τέλος, ο κ. Στουρνάρας μιλώντας στη Handelsblatt δήλωσε ότι οι προβλέψεις για τα επιτόκια θα μπορούσαν να «εισάγουν ένα εθνικό στοιχείο στην ερμηνεία των αποφάσεων της νομισματικής μας πολιτικής ακόμη και αν δημοσιεύονταν ανώνυμα. Προειδοποίησε επίσης ότι αντί για περισσότερη σαφήνεια, οι προβλέψεις των επιτοκίων θα μπορούσαν να προκαλέσουν πρόσθετη σύγχυση».

