Επεκτείνεται πανελλαδικά το δίκτυο καταστημάτων ΔΕΗ

Συνολικά, τα νέα και ανακαινισμένα καταστήματα έχουν ξεπεράσει τα 20, ενώ για κάποια από αυτά δίνεται η δυνατότητα franchise συνεργασίας. Η ανάπτυξη ενός ισχυρού δικτύου καταστημάτων ταιριάζει στη στρατηγική του ομίλου ΔΕΗ να οικοδομήσει μία μακροχρόνια σχέση με τους καταναλωτές, αποτελώντας έναν αξιόπιστο και πελατοκεντρικό πάροχο προϊόντων και υπηρεσιών και παρουσιάζοντας ενεργειακές λύσεις, όπως αναφέρθηκε και στο Capital Markets Day του Λονδίνου στις αρχές της χρονιάς. Στην ίδια κατεύθυνση είναι και η συμφωνία εξαγοράς της Κωτσόβολος, της Νο1 εταιρείας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών στην Ελλάδα με 95 καταστήματα, μεταξύ των οποίων και 27 megastores.

10 νέα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα - Ανάπτυξη και μέσω franchise

Τα 10 νέα καταστήματα, 5 στην Αττική και πέντε σε Πρέβεζα, Πτολεμαΐδα, Κατερίνη, Λάρισα και Πάτρα, είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες τάσεις αρχιτεκτονικής, με ανοιχτούς, φιλόξενους χώρους. Λειτουργούν καθημερινά 07:30 με 20:00 εξυπηρετώντας σε τρεις ζώνες: γρήγορης εξυπηρέτησης, εξυπηρέτησης από εξειδικευμένους συμβούλους ενέργειας και ηλεκτρονικής, μέσω του myΔΕΗ ServicePoint, όπου οι πελάτες μπορούν, αφού εγγραφούν, να εξυπηρετηθούν ηλεκτρονικά ή να προγραμματίσουν το ραντεβού τους σε ημέρα και ώρα, επιλογής τους.

Οι επισκέπτες των νέων καταστημάτων, ιδιώτες και επαγγελματίες, μπορούν να βρουν όλα τα νέα προϊόντα ρεύματος που παρέχει η ΔΕΗ, αλλά και να ενεργοποιήσουν πρόσθετες υπηρεσίες, όπως το GreenPass για ρεύμα από ΑΠΕ ή το FixIt, για άμεση τεχνική βοήθεια στον χώρο τους. Επίσης, μπορούν να ενημερωθούν για όλες τις ενεργειακές λύσεις σχετικά με φωτοβολταϊκά συστήματα και αντλίες θερμότητας, ενώ σε ειδικό χώρο τεχνολογίας βρίσκουν smart living συσκευές για να αυτοματοποιήσουν και να βελτιστοποιήσουν την καθημερινότητά τους.

Η ΔΕΗ δίνει την ευκαιρία σε ιδιώτες, που θέλουν να αποκτήσουν κατάστημα με τη μέθοδο franchise, να γίνουν συνεργάτες του ταχύτατα αναπτυσσόμενου δικτύου της και κομμάτι της νέας πελατοκεντρικής φιλοσοφίας της, μέσω του προγράμματος «ΔΕΗ myStore».

Το ΔΕΗ myStore είναι ένα μοντέλο επιχειρηματικής ανάπτυξης ιδιαίτερα ελκυστικό και προσοδοφόρο για τον συνεργάτη-franchisee, το οποίο περιλαμβάνει ανταγωνιστική και ανταποδοτική εμπορική πολιτική, πλήρη υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του καταστήματος και εξυπηρέτησης των πελατών, συνεχή εκπαίδευση του συνεργάτη-franchisee και του προσωπικού του, συμβουλευτική από εξειδικευμένη ομάδα, εγχειρίδια λειτουργίας και διαφημιστική επικοινωνία εστιασμένη στα καταστήματα ΔΕΗ.

Ένας πελατοκεντρικός, ολοκληρωμένος πάροχος προϊόντων και υπηρεσιών στη νέα εποχή της ενέργειας

Η ενεργειακή μετάβαση και η τεχνολογία αλλάζουν ολόκληρη την αγορά της ενέργειας. Για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, αυτό που μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν μία απλή σύνδεση με το δίκτυο, στην εποχή του νέου εξηλεκτρισμού γίνεται ένας ολόκληρος νέος κόσμος λύσεων για εξοικονόμηση ενέργειας, μηδενικό αποτύπωμα, αυτοπαραγωγή και έξυπνες λύσεις που κάνουν τη ζωή ευκολότερη. Για τις εταιρείες ενέργειας δημιουργείται η ανάγκη να εξηγήσουν στους καταναλωτές τις νέες δυνατότητες και τα οφέλη τους, μεγαλώνοντας παράλληλα την αλυσίδα αξίας τους.

Στην νέα εποχή της ενέργειας, του νέου εξηλεκτρισμού, η ΔΕΗ χρειάζεται να δείξει στους πελάτες τις νέες δυνατότητες και λύσεις. Αυτό κάνει το retail της ενέργειας να είναι πιο απαραίτητο από ποτέ. Τόσο με φυσικά όσο και ηλεκτρονικά καταστήματα. Η Κωτσόβολος είναι η Νο1 εταιρεία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών στην Ελλάδα. Η Κωτσόβολος έχει την ικανότητα και την πείρα για όλα όσα χρειάζεται η ΔΕΗ για να βρει τους πελάτες σε φυσικό και ψηφιακό περιβάλλον, να τους δείξει τις λύσεις και τις υπηρεσίες της νέας εποχής της ενέργειας, να τους τις παραδώσει και να τις εγκαταστήσει. Η Κωτσόβολος έχει συνολικά 95 καταστήματα, 92 στην Ελλάδα και 3 στην Κύπρο, συνολικής έκτασης 143.000 τ.μ.,. Από αυτά, τα 27 είναι megastores, πάνω από 2.000 τ.μ..

Η εξαγορά της Κωτσόβολος ταιριάζει απόλυτα με τη στρατηγική της ΔΕΗ καθώς της δίνει τη δυνατότητα, άμεσα και επιτυχημένα, να οικοδομήσει μια μακροχρόνια σχέση με τους πελάτες της μέσω ενός υφιστάμενου και ισχυρού δικτύου καταστημάτων και logistics, αξιοποιώντας παράλληλα ένα κορυφαίο brand για προϊόντα γύρω από το σπίτι. Παράλληλα, η ΔΕΗ μπορεί να επικεντρωθεί και να αναπτύξει άμεσα λύσεις προστιθέμενης αξίας γύρω από τα βασικά προϊόντα της, ενώ έχει και την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί επιπλέον συνέργειες (δίκτυο εγκαταστατών, τηλεφωνικά κέντρα κ.λπ.) για την επίτευξη της καλύτερης εμπειρίας του πελάτη. Ίσως το πιο σημαντικό asset της Κωτσόβολος είναι η κουλτούρα της εταιρείας και το πάθος των εργαζομένων/πωλητών της. Μία κουλτούρα στραμμένη στην εμπειρία του πελάτη και τις ανάγκες του.

