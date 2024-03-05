ΑΑΔΕ: Κατάσχεση 390.000 λαθραίων τσιγάρων στο Ελ. Βενιζέλος

Στον εντοπισμό και την κατάσχεση 390.000 τεμαχίων λαθραίων τσιγάρων προχώρησαν οι ελεγκτές του Τελωνείου στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος.

Ειδικότερα, οι τελωνειακοί υπάλληλοι, αξιοποιώντας πληροφορίες ξένων διωκτικών Αρχών, προχώρησαν σε φυσικό έλεγχο σε 13 χαρτοκιβώτια, που εντόπισαν σε αποθήκη του αερολιμένα. Το φορτίο είχε προέλευση τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ανύπαρκτο παραλήπτη.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα χαρτοκιβώτια, τα οποία είχαν δηλωθεί ως γενικό φορτίο, περιείχαν συνολικά 1.950 κούτες με 390.000 τεμάχια λαθραίων τσιγάρων, με το ποσό των αναλογούντων δασμών και φόρων να προσδιορίζεται στα 79.000 ευρώ.

Τα λαθραία τσιγάρα κατασχέθηκαν, ενώ συνεχίζεται η προανάκριση για τον εντοπισμό του παραλήπτη των χαρτοκιβωτίων.

