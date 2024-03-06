ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με πτώση

Με απώλειες έκλεισε την Τρίτη το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με όλους τους δείκτες να υποχωρούν περισσότερο από 1% και με τους επενδυτές να στρέφουν την προσοχή τους στα οικονομικά στοιχεία αυτής της εβδομάδας και τις δηλώσεις του επικεφαλής της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) Τζερόμ Πάουελ.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 404,64 μονάδων (- 1,04%) στις 38.585,19 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιριών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 267,92 μονάδων (-1,65%) στις 15.939.59 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 52,3 μονάδων (-1,02%), στις 5.078,65 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.