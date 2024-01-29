Σε νέα έκδοση 10ετούς ομολόγου προχωρά το Ελληνικό Δημόσιο

Σε νέα ομολογιακή έκδοση 10ετούς ομολόγου προχωρά το Ελληνικό Δημόσιο.

Όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο στο Χρηματιστήριο Αθηνών το Ελληνικό Δημόσιο έδωσε εντολή σε έξι τράπεζες προκειμένου να αναλάβουν ανάδοχοι για την έκδοση νέου 10ετούς ομολόγου.

Ειδικότερα, η Ελλάδα έδωσε σχετική εντολή σε Alpha , Barclays, Citi, Commerzbank, Nomura και Societe Generale, για την κοινοπρακτική έκδοση του νέου ομολόγου το οποίο θα έχει ημερομηνία λήξεως την 15η Ιουνίου του 2034.

Η κοινοπρακτική έκδοση θα δημοπρατηθεί στο άμεσο μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

