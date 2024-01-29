Μικρός παρέμεινε ο αριθμός των πλαστών τραπεζογραμματίων ευρώ τα οποία αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία πέρυσι, παρόλο που αυξήθηκε σε σχέση με το 2022.

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, περίπου 467.000 πλαστά τραπεζογραμμάτια ευρώ αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία το 2023.

Η πιθανότητα να λάβει ο συναλλασσόμενος πλαστό τραπεζογραμμάτιο είναι πολύ μικρή, καθώς ο αριθμός των πλαστών τραπεζογραμματίων παραμένει χαμηλός σε σχέση με τον αριθμό των γνήσιων τραπεζογραμματίων ευρώ σε κυκλοφορία.

Το 2023 εντοπίστηκαν 16 πλαστά ανά εκατομμύριο γνήσιων τραπεζογραμματίων ευρώ σε κυκλοφορία. Πρόκειται για μια από τις χαμηλότερες αναλογίες από την εισαγωγή των τραπεζογραμματίων ευρώ σε κυκλοφορία.

Αν και η αναλογία είναι πολύ μικρή, ο πραγματικός αριθμός πλαστών τραπεζογραμματίων αυξήθηκε συγκριτικά με το 2022, καθώς τότε ο αριθμός των πλαστών τραπεζογραμματίων ήταν εξαιρετικά χαμηλός μετά την πανδημία COVID-19. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των πλαστών τραπεζογραμματίων παρέμεινε χαμηλότερος από ό,τι τα έτη που προηγήθηκαν της πανδημίας.

Τα τραπεζογραμμάτια των 20 και των 50 ευρώ εξακολούθησαν να καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά παραχάραξης. Οι δύο αυτές ονομαστικές αξίες αντιστοιχούσαν μαζί σε πάνω από το 70% του συνόλου των πλαστών τραπεζογραμματίων. Το 97,2% των πλαστών τραπεζογραμματίων εντοπίστηκε σε χώρες της ζώνης του ευρώ, ενώ το 1,9% εντοπίστηκε σε κράτη μέλη της ΕΕ εκτός ζώνης ευρώ και το 0,9% σε άλλα μέρη του κόσμου.

Τα περισσότερα πλαστά τραπεζογραμμάτια ανιχνεύονται εύκολα, διότι τα χαρακτηριστικά ασφαλείας είτε δεν υπάρχουν καθόλου ή είναι πολύ κακές απομιμήσεις. Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για τα πλαστά τραπεζογραμμάτια, ωστόσο θα πρέπει να βρισκόμαστε σε επαγρύπνηση. Η γνησιότητα των τραπεζογραμματίων μπορεί να εξακριβωθεί εύκολα με τη μέθοδο των τριών ελέγχων («έλεγχος με την αφή, οπτικός έλεγχος και εξέταση υπό γωνία») που περιγράφεται στην ειδική ιστοσελίδα για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και στους δικτυακούς τόπους των εθνικών κεντρικών τραπεζών της ζώνης του ευρώ.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

